Bonus mamme INPS: domanda entro il 7 dicembre, come funziona davvero e cosa fare per vederlo in busta paga

Il conto alla rovescia è iniziato: c’è tempo fino al 7 dicembre per inviare la domanda e ottenere il riconoscimento del bonus mamme già nel cedolino di fine anno, con eventuale conguaglio nel primo stipendio utile. Vale la pena ricordarlo subito, per evitare fraintendimenti: non si tratta di un assegno che arriva sul conto, ma di un esonero dei contributi a carico della lavoratrice. In pratica, a parità di lordo, il netto in busta paga aumenta perché la quota IVS della dipendente si riduce fino a un tetto mensile e annuo stabilito dalla normativa. È una misura pensata per alleggerire il cuneo contributivo delle madri lavoratrici e sostenere concretamente il rientro e la permanenza nel lavoro.

Chi può ottenerlo e quanto vale: requisiti familiari, durata e impatto sullo stipendio

Il bonus è rivolto alle lavoratrici madri dipendenti, del settore privato e del pubblico impiego, nei limiti e con le modalità indicate dalle circolari applicative. La regola cardine riguarda la composizione del nucleo: la misura nasce per le mamme con almeno tre figli e, per specifiche finestre temporali, è stata estesa anche a chi ne ha due se il più piccolo rientra in determinate fasce d’età. L’accesso non dipende dal contratto dell’azienda o dal settore, ma dalla presenza delle condizioni richieste e dal fatto che il rapporto di lavoro preveda la trattenuta dei contributi IVS a carico della dipendente (è su quella riga del cedolino che l’esonero agisce).

Dal punto di vista economico, la struttura è lineare: il beneficio si traduce in un risparmio contributivo che aumenta il netto, mese dopo mese, fino al raggiungimento del massimale. Se l’autorizzazione INPS arriva a ridosso di dicembre, l’effetto può emergere subito in busta paga o, quando i tempi tecnici non lo consentono, con un conguaglio nel mese successivo. La durata non è lampo: la misura ha un orizzonte pluriennale e segue la maturazione del diritto nel periodo previsto dalla legge, con cap mensili che si rinnovano e si azzerano mese per mese. In caso di variazioni familiari o contrattuali è importante aggiornare tempestivamente la propria posizione, per evitare fruizioni indebite e successivi recuperi.

Un chiarimento utile per evitare equivoci riguarda la differenza con altre prestazioni. Il bonus mamme non sostituisce l’Assegno Unico, non è una detrazione fiscale, non è un bonifico dedicato: agisce esclusivamente sulla componente contributiva a carico della lavoratrice, quindi convive con gli altri strumenti del welfare familiare senza sovrapporsi. Per chi ha cambiato datore di lavoro nell’anno, per chi è in part-time o in maternità, il principio resta lo stesso: l’esonero segue la retribuzione utile del mese e si applica, ove spettante, in proporzione ai contributi che sarebbero stati trattenuti.

Domanda entro il 7 dicembre: come muoversi tra portale INPS, HR aziendale e controlli sul cedolino

Il percorso pratico è più semplice di quanto sembri. Si accede al portale INPS con SPID, CIE o CNS, si raggiunge la sezione dedicata all’esonero contributivo per madri e si inoltra la domanda indicando i dati anagrafici e i codici fiscali dei figli. L’operazione richiede pochi minuti, ma va curata con attenzione: un codice fiscale digitato male o una data invertita possono rallentare l’istruttoria proprio a ridosso della scadenza. A domanda inviata, conviene salvare la ricevuta con il numero di protocollo e avvisare subito l’ufficio paghe, così che il consulente possa allineare i codici contributivi in tempo per il cedolino di dicembre o per il primo conguaglio.

Il secondo passaggio è di verifica. Quando arriva la busta paga, è bene controllare che la riga dei contributi a carico della dipendente risulti ridotta entro il massimale del mese e che eventuali arretrati siano stati inseriti con voce di conguaglio. Se i tempi non hanno consentito l’applicazione immediata, la nota del consulente in calce o un breve confronto con l’HR chiariscono in quale mensilità verrà recuperato il beneficio. In caso di cambi di azienda in corso d’anno, è utile informare sia il vecchio sia il nuovo datore: l’esonero non si duplica e va gestito sul rapporto attivo in modo trasparente.

Resta un ultimo consiglio, apparentemente banale ma decisivo. Non aspettare l’ultimo giorno: inviare la domanda entro il 7 dicembre significa dare all’INPS e all’azienda il tempo necessario per autorizzare e applicare correttamente lo sgravio nel cedolino di fine anno. Un invio tardivo non fa perdere il diritto, ma può far slittare l’effetto pratico al mese successivo. Vale anche la pena fissare un promemoria per una rapida verifica a cavallo tra dicembre e gennaio: dieci minuti di attenzione oggi evitano settimane di rincorse domani.

Il bonus mamme è uno strumento concreto che si vede e si tocca dove conta, cioè nello stipendio. Funziona se si rispettano tre passaggi semplici: domanda online completa e corretta, dialogo tempestivo con l’HR, controllo del cedolino per intercettare subito eventuali allineamenti. È una leva pensata per sostenere le lavoratrici madri con un aumento del netto, stabile e misurabile, dentro regole chiare e con un orizzonte che supera la singola mensilità. Presentare la richiesta entro il 7 dicembre non è una formalità: è la differenza tra un’opportunità colta in tempo e un beneficio rimandato. E in un anno che corre, prendersi questo vantaggio, con pochi clic e un po’ di attenzione, è un gesto di pragmatismo che vale davvero.