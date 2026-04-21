Costi di un conto corrente aziendale online: cosa guardare davvero (non solo il canone)

Canone zero, operazioni incluse, carta gratuita: le offerte dei conti business online sembrano troppo belle per essere vere, e in parte lo sono. Dietro ogni proposta commerciale si nascondono voci di spesa che emergono solo dopo qualche mese di utilizzo, quando ormai il conto è operativo e cambiarlo diventa una seccatura. Se stai valutando un nuovo conto per la tua attività, sapere dove guardare davvero può farti risparmiare centinaia di euro l’anno.

Le voci di costo che pesano più del canone

Partiamo da un dato che fa riflettere: secondo alcune analisi di settore, una piccola impresa spende in media oltre 1.100€ l’anno solo per i servizi bancari di base. Una cifra che sorprende, soprattutto se confrontata con i canoni pubblicizzati da molte banche online, spesso pari a zero o pochi euro al mese.

Il punto è che il canone mensile rappresenta solo la punta dell’iceberg. Le voci che incidono davvero sul costo finale del conto sono altre, e spesso passano inosservate fino al primo estratto conto dettagliato.

La prima da tenere d’occhio è la commissione di movimento, una percentuale applicata su tutti i flussi in uscita dal conto. Il tasso oscilla generalmente tra lo 0,05% e lo 0,20%, e sembra poca cosa. Eppure, se ogni mese dal tuo conto escono 50.000€ tra stipendi, fornitori e affitto, una commissione dello 0,10% si traduce in 50€ al mese, cioè 600€ l’anno solo per questa voce.

Poi ci sono i bonifici fuori quota. Alcune offerte apparentemente gratuite includono un numero limitato di operazioni mensili (spesso 20), superato il quale ogni singolo bonifico costa da 0,50€ a 2,50€. Per chi lavora con diversi fornitori o gestisce pagamenti ricorrenti, il conto sale in fretta.

Non dimenticare le carte di pagamento. Nelle banche tradizionali una Visa Business o una carta Gold può essere fatturata a parte, con un costo che va da 40€ a 150€ l’anno. Le fintech, al contrario, tendono a includere carte fisiche e virtuali nell’offerta base, ma conviene sempre verificare.

Infine, l’imposta di bollo: 34,20€ annui scattano automaticamente se il saldo medio supera i 5.000€. Questa voce vale anche per i conti a zero spese e non è negoziabile.

Conto a consumo o a pacchetto: quale modello conviene davvero

Quando si parla di conto corrente aziendale online, la struttura tariffaria fa tutta la differenza. Esistono sostanzialmente due modelli, e scegliere quello sbagliato può costarti caro.

Il conto a consumo prevede un costo specifico per ogni singola operazione: ogni bonifico, ogni prelievo, ogni addebito ha un prezzo. Questo modello funziona bene per chi effettua poche operazioni al mese, magari un freelance con una manciata di fatture da gestire. Se però la tua attività cresce e le transazioni aumentano, il costo complessivo diventa difficile da prevedere e controllare.

Il conto a pacchetto, invece, include un numero definito di operazioni nel canone mensile. Paghi una cifra fissa e sai esattamente quanto spendi, a patto di restare dentro i limiti previsti. Il rischio, qui, è pagare per operazioni che non usi oppure trovarti a sforare la soglia con costi extra che non avevi messo in conto.

Alcune soluzioni più recenti propongono un approccio ibrido, con piani flessibili che si adattano automaticamente al volume di operazioni effettuate nel mese precedente. In pratica, paghi il piano più conveniente in base a quanto usi realmente il conto, senza dover scegliere a priori.

Un aspetto che molti trascurano è la differenza tra un conto corrente partita iva zero spese pensato per professionisti e ditte individuali, e un conto aziendale vero e proprio, destinato a società di capitali come SRL o SPA. Il secondo è progettato per gestire una complessità maggiore, con più delegati, volumi di transazioni elevati e regimi contabili ordinari. Confondere le due cose significa rischiare di scegliere un prodotto inadatto alle proprie esigenze.

Come calcolare il tuo profilo di operatività mensile

Scegliere il conto giusto senza conoscere il proprio profilo di operatività è come comprare un’auto senza sapere quanti chilometri percorri al mese. Potresti ritrovarti con un’utilitaria quando ti serviva un furgone, o viceversa.

Il primo passo è mettere nero su bianco le operazioni ricorrenti della tua attività. Quanti bonifici SEPA invii ogni mese? Quanti ne ricevi? Utilizzi bonifici istantanei o ti bastano quelli ordinari? Effettui pagamenti tramite F24, PagoPA, Ri.Ba. o addebiti diretti SDD?

Prendi carta e penna (o un foglio di calcolo, che è meglio) e ricostruisci un mese tipo. Conta i prelievi ATM, i pagamenti con carta, le domiciliazioni attive e ogni operazione che transita dal conto. Questo esercizio richiede una mezz’ora al massimo, ma ti restituisce un quadro preciso di ciò che ti serve davvero.

Una volta definito il volume, confrontalo con le soglie dei vari piani tariffari. Molti conti online offrono un certo numero di operazioni incluse nel canone, e superarle significa pagare commissioni aggiuntive. Sapere in anticipo quante operazioni fai ti permette di scegliere il piano che copre le tue reali necessità senza sorprese.

C’è poi un concetto che vale la pena conoscere: il Total Cost of Ownership (TCO), ovvero il costo totale di possesso del conto. Non si tratta solo di sommare canone e commissioni, ma di valutare anche la qualità dell’assistenza clienti, la presenza di strumenti integrati come la fatturazione elettronica o la gestione delle spese, e soprattutto la scalabilità del servizio. Il conto che va bene oggi per la tua attività deve poter crescere con te domani.

Costi nascosti e trappole da evitare prima di firmare

Prima di sottoscrivere qualsiasi conto aziendale, c’è un documento che dovresti leggere con attenzione: il Foglio Informativo. Al suo interno trovi l’Indicatore Sintetico di Costo (ISC), un parametro definito dalla Banca d’Italia che riassume il costo annuo stimato in base a diversi profili di utilizzo. È lo strumento più affidabile per confrontare offerte diverse su basi omogenee.

Tra le voci che sfuggono più facilmente c’è la commissione di istruttoria veloce (CIV), applicata quando si supera il limite di scoperto autorizzato. È un costo che può sembrare marginale, ma in un mese di cassa tesa può pesare parecchio.

Attenzione anche alle spese per comunicazioni periodiche. L’invio dell’estratto conto cartaceo ha un costo, e in alcuni istituti anche la versione digitale non è gratuita. Lo stesso vale per duplicati di carte, rilascio di assegni e servizi di remote banking avanzato.

Un altro elemento da non sottovalutare nel 2026 è la questione dell’IBAN. Diverse fintech offrono IBAN esteri (lituani, tedeschi, belgi), perfettamente validi a livello normativo europeo. Tuttavia, se lavori con la Pubblica Amministrazione o con aziende italiane tradizionali, un IBAN non italiano può creare problemi operativi concreti: pagamenti rifiutati, rallentamenti nei bonifici, diffidenza da parte dei clienti.

Ultimo punto, spesso il più insidioso: le offerte “civetta”. Conti completamente gratuiti che però non prevedono scoperto autorizzato, offrono assistenza solo tramite chatbot e limitano fortemente il numero di operazioni incluse. Funzionano per chi ha un’operatività minima, ma rischiano di diventare più costosi di un conto a pagamento se la tua attività ha esigenze anche solo leggermente superiori alla media.