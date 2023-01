Poste Italiane, 2023 nel segno degli aumenti: i servizi che costeranno di più

Con il nuovo anno sono arrivati gli aumenti per alcuni servizi offerti da Poste Italiane. Ecco cosa costerà di più agli utenti.

A partire dallo scorso primo di gennaio, viene applicato un nuovo canone annuo leggermente al rialzo, per le nuove richieste della carta prepagata PostePay Evolution. L’aumento riguarda anche le offerte convergenti PostePay Connect, ovvero, che prevedono una PostePay Evolution associata ad una SIM PosteMobile.

Come molti sanno, la PostePay Evolution è una carta prepagata, ricaricabile, nominativa che consente al titolare di effettuare operazioni di pagamento e di prelievo. In più, è un’evoluzione perché alla carta è associato un codice IBAN con le principali funzionalità del conto corrente. Dunque, è possibile inviare e ricevere bonifici, accreditare lo stipendio o la pensione e domiciliare le proprie utenze.

Con questo tipo di carta, appartenente alla famiglia Poste Italiane, è possibile anche effettuare pagamenti per acquisti in 44 milioni di negozi fisici in tutto il mondo e per gli acquisti online. Fino al 31 dicembre 2022 il canone annuo da sostenere era di 12 euro, ma a partire dal nuovo anno ci sarà un leggero aumento. Ecco tutti i dettagli.

Poste Italiane: i servizi che costeranno di più nel nuovo anno

Dallo scorso primo gennaio il canone annuo da sostenere per i possessori di PostePay Evolution passa da 12 a 15 euro. Tuttavia, va specificato che gli aumenti riguarderanno esclusivamente le nuove richieste, non chi è già titolare carta PostePay Evolution.

Come abbiamo detto in precedenza, il ritocco al rialzo riguarderà anche le offerte convergenti PostePay Connect, ovvero, che prevedono l’abbinamento della PostePay Evolution ad una SIM PosteMobile con minuti, SMS e Giga. Le offerte disponibili sono la PostePay Connect 12 mesi, la PostePay Connect Back 200 e la PostePay Connect Back 200 annuale, consultabili anche sul sito ufficiale Poste Italiane.

Attivare la carta e le offerte è davvero semplicissimo e non serve essere particolarmente tecnologici. Infatti, basta solo recarsi in un ufficio postale con un documento di identità in corso di validità e il proprio codice fiscale. In caso di attivazione della sola prepagata, il costo di attivazione resta lo stesso del 2022, ovvero, di 5 euro. La carta viene subito consegnata ed è pronta all’uso. In più, è possibile gestire le funzionalità di questo tipo di prepagata attraverso l’app PostePay scaricabile gratuitamente. Nel caso di carta e SIM, oltre che presso gli uffici postali, possono essere richieste su app PostePay, con spedizione della PostePay Evolution e della SIM direttamente a casa.