Se hai più di 70 anni risparmi tanti soldi su questi servizi: la lista completa degli aiuti economici

Gli over 70 hanno diritto a diverse agevolazioni fiscali, dall’esenzione al pagamento del Canone Rai al ticket sanitario e tanto altro. Ecco la lista completa degli aiuti economici previsti per chi ha dai 70 anni in su.

Il legislatore prevede diverse agevolazioni fiscali per chi ha compiuto 70 anni. Ad esempio, è prevista l’esenzione dal pagamento del Canone Rai. In questo caso, l’agevolazione è prevista per gli over 75 anni con reddito basso. Anche per quanto riguarda le spese per visite mediche o controlli, la legge prevede che a partire dai 66 anni ed entro una certa soglia di reddito, può essere riconosciuta l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario.

Diversi bonus ed agevolazioni, sono riconosciuti anche dagli enti locali. Premesso che, essendo di competenza locale possono variare da zona a zona, di norma, comuni e regioni riconoscono alle persone oltre una determinata fascia d’età diversi aiuti economici.

Un’altra agevolazione della quale possono usufruire i cittadini che hanno più di 65 anni di età e che soddisfino determinati requisiti economici, è la carta acquisti. Ma ora andiamo al sodo e scopriamo nel dettaglio la lista completa degli aiuti economici previsti per gli over 70 ed i requisiti da soddisfare per il riconoscimento.

Over 70: la lista completa degli aiuti economici

Per chi non lo sapesse, gli anziani hanno diritto a diversi bonus ed agevolazioni. Tra questi, la carta acquisti pensata per i cittadini sopra i 65 anni di età, in possesso di alcuni requisiti. Infatti, gli over 65 con un reddito pari o inferiore a 7.640,18 euro, possono richiedere questa carta di pagamento che prevede l’accredito di 80 euro ogni due mesi, per la spesa alimentare o per l’acquisto di medicinali. In più, ai titolari di carta acquisti è riconosciuto uno sconto sulle commissioni applicate sul pagamento dei bollettini postali. Tuttavia, per usufruire dell’agevolazione è necessario pagare il bollettino di persona presso gli uffici postali.

Tra gli aiuti economici previsti anche l’esenzione dal pagamento del Canone Rai. Questo però, a patto che, il cittadino abbia compiuto i 75 anni di età ed abbia un reddito non superiore agli 8 mila euro annui. Anche in questo caso, va presentata un’apposita domanda all’Agenzia delle Entrate. Anche per quanto riguarda la sanità, la legge prevede delle agevolazioni destinate ai cittadini a partire dai 66 anni di età e con un reddito basso. Per avere maggiori informazioni, in questo caso, è necessario far riferimento alla propria ASL di competenza.

In conclusione, sono riconosciute agli over 70 diverse agevolazioni da parte degli enti locali. Ad esempio, in alcuni comuni d’Italia sono previsti sconti sulla tasse per i rifiuti o per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici. Una buona idea a tal proposito potrebbe essere dare un’occhiata al sito istituzionale del proprio comune o regione di residenza.