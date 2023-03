Trilocale a 300 euro al mese, è tutto vero: la città degli affitti stracciati

Sembra impossibile, eppure, ci sono città in cui affittare un trilocale costa solo 300 euro al mese. Ecco dove è possibile.

In Italia, il prezzo da pagare per affittare un immobile dipende sostanzialmente dal fattore distanza dal centro città. La locazione di un appartamento nel centro cittadino, infatti, può arrivare a costare fino a 11 volte in più rispetto ad un appartamento che si trova in zona periferica.

Per avere un maggiore risparmio, molti optano per la locazione in piccoli comuni, poco distanti dalle grandi città o anche le zone di campagna. Del resto, spesso, l’affitto lontano dal centro città, anche se sommato alle spese da sostenere per gli spostamenti, è comunque più conveniente rispetto ai prezzi per gli affitti in centro.

Tuttavia, sono ancora molte le città italiane in cui è possibile affittare un appartamento a prezzi piuttosto contenuti. Ecco dove trovare una locazione low cost.

Le città italiane con gli affitti più bassi

La spesa per l’affitto di un appartamento è, senza dubbio, tra le voci che più incidono sulle finanze mensili degli italiani. Per cui, con i tempi che corrono, sono in molti a chiedersi dove costano meno gli affitti in Italia. Come abbiamo visto, la quota degli affitti nel nostro Paese, dipende da diversi fattori, ma in particolare dal luogo in cui si vive. Comparando i prezzi degli affitti delle diverse città italiane, tre in particolare spiccano per i canoni di locazione più bassi in assoluto.

Prima fra tutte, Caltanissetta, un bellissimo centro urbano vicino a Enna, in Sicilia. Qui, il prezzo per affittare un appartamento è pari a 3,90euro al metro quadro. In altre parole, affittare un appartamento di 80 metri quadri in pieno centro costa circa 300 euro al mese. Segue, Avellino, in Campania, con un costo di 4,4 euro al metro quadro che si lascia alle spalle Reggio Calabria, dove per la locazione di un appartamento, si spende mediamente 4,50 al metro quadro. Prezzi talmente bassi che, rapportati a quelli di altre città italiane, soprattutto del nord, coincidono solo alle spese condominiali. Infatti, per trovare la prima città del nord nella classifica delle più economiche per affittare casa, bisogna scendere fino alla 28° posizione, dove troviamo Alessandria in Piemonte con una media di 5,56 euro per metro quadro.

Considerando, invece, la media dei prezzi per le locazioni in base alle regioni, le tre più economiche il Molise, la Calabria e la Sicilia. In Molise l’affitto costa mediamente 5,70 euro al metro quadro, proprio come in Calabria. Di poco più alti in prezzi in Sicilia, dove la locazione si paga mediamente 5,90 euro al metro quadro.