Casa a 1 euro: ora è possibile, scegli la tua

L’arrivo della bella stagione attira molti turisti nel Belpaese e spesso accade che, ammaliati dalle bellezze italiane, sentano il desiderio di acquistare una casa dove tornare ogni anno per le vacanze. In particolare, l’attrazione fatale, potrebbe avvenire verso una casa al mare a solo 1 euro di costo di vendita. È tutto vero, ecco dove si trovano le abitazioni.

L’Italia è un territorio vasto e vario a livello paesaggistico, storico e culturale. Attualmente alcune regioni si trovano in difficoltà, questo accade per la scarsa popolazione residente. Per tale ragione le amministrazioni comunali hanno deciso di vendere alcuni immobili a un prezzo simbolico per incoraggiare l’acquisto di abitazioni in loco. Ecco dove si può fare l’affare.

Casa al mare con solo 1 euro, dove comprarla

Sono diverse le offerte riguardante la vendita di abitazioni sulla costa che vengono vendute a un prezzo incredibile, solamente un euro. I luoghi in cui si trovano le case al mare sono molti in Europa, ma oggi ci occupiamo degli immobili venduti in Italia.

Le proposte di cui parliamo sono localizzate nelle seguenti zone marittime che possono essere apprezzate per la bellezza dei paesaggi e il mare cristallino. Al nord Italia troviamo Carrega Ligure in provincia di Alessandria e Borgomezzavalle in Piemonte. In centro Italia troviamo Lecce nei Marsi in Abruzzo; Fabbriche di Vergemoli in Toscana dove si trovano anche abitazioni a 1 euro nella provincia di Grosseto.

In Sardegna si possono trovare immobili in provincia di Sassari e Nuoro; mentre in Sicilia si può trovare una casa al mare al costo di 1 euro a Sambuca e Salemi. Zone interessanti sono anche Zungoli, Avellino. Si tratta di piccoli borghi e paesi che si stanno spopolando negli ultimi anni ma che possono offrire molto a chi ama i luoghi caratteristici, la natura e il mare.

Ora che il lavoro in smart working e online in varie forme, si sta diffondendo sempre di più, l’idea di ritrovare una vita più sana e tranquilla lontano dal traffico, torna ad essere possibile. Ma non dimentichiamo che l’offerta riguarda sia i privati che gli imprenditori. Tutti possono scegliere uno di questi luoghi caratteristici per aprire ristoranti, hotel, attività di vario genere o aziende che porterebbero nuova vita e portare nuovi residenti e turisti in loco.

Quali sono i requisiti per accedere all’acquisto di un’abitazione sulla costa a 1 euro

Negli ultimi tempi, le abitazioni da comprare online sono sempre di più e, nello stesso momento, aumentano le persone interessate a tale acquisto. Naturalmente i richiedenti devono dimostrare di essere in possesso di alcuni specifici requisiti, vediamo quali sono. Prima di tutto è necessario che chi si propone per l’acquisto sia in grado di garantire una ristrutturazione dell’edificio con la conseguente riqualificazione ambientale.

Per farlo è possibile usufruire delle agevolazioni e dei bonus a livello nazionale ma anche locale. Non importa la finalità d’uso della casa o edificio, ma fin dal momento della richiesta deve essere mostrato chiaramente il desiderio portare a nuova vita l’immobile.

Chi vuole fare domanda di acquisto di una casa al mare a 1 euro, quindi, deve possedere due semplici ma chiari requisiti:

avere la cittadinanza italiana o comunitaria, oppure essere in possesso del permesso di soggiorno valido;

realizzare e presentare un progetto di riqualificazione o ristrutturazione dell’immobile acquistato entro e non oltre 6 mesi dal rogito.

Le spese sono a carico dell’acquirente visto il costo irrisorio della casa al mare. Per quanto riguarda il tempo di presentazione del progetto e inizio lavori, bisogna sapere che ci possono essere variazioni da paese a paese. Per tale ragione è necessario chiedere informazioni dirette al Comune di interesse. Sono poche e semplici le incombenze da svolgere in cambio di una casa al mare gratis praticamente. Una notizia che sta riscuotendo notevole successo tra gli italiani che vogliono acquistare la prima casa ma anche per chi è alla ricerca di una casa vacanza da sogno sulla costa italiana.