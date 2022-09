Smartphone, le App che lo rovinano: le usiamo quasi tutti

Per diminuire l’impatto che queste app hann0 sull’energia della nostra batteria, la prima cosa da fare è selezionare la voce “ottimizza“, in questo modo si elimineranno alcune attività in background.

Spotify è una delle applicazioni che consumano più batteria. Bisogna, quindi, essere consapevoli che ascoltare musica con quest’app svedese che offre lo streaming on demand, fa scaricare più in fretta la batteria del cellulare, soprattutto se si usano gli auricolari. Sarebbe meglio, ove è possibile, ascoltare musica o da Spotify su PC o su una normale TV, oppure con Amazon Echo o Google Home. In questo modo sarà possibile consumare meno batteria.

Anche Bumble e Tinder consumano molta batteria. La soluzione in questo caso, consisterebbe nell’utilizzare le app di dating quando non si è in movimento o magari utilizzare il computer di casa.

Le app dei social, invece, sia Meta sia Twitter, salvando una gran quantità di informazioni, contribuiscono molto al consumo di batteria. per queste app la soluzione potrebbe essere disinstallarle, ma non sembra possibile poterlo fare in un mondo iperconnesso come il nostro. L’unica alternativa possibile consisterebbe nel diminuirne l’utilizzo o usare, anche in questo caso, la versione web da PC.

Con questi piccoli accorgimenti, la batteria durerà sicuramente un po’ in più.