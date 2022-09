Oroscopo, ci credi nella sfortuna? I segni zodiacali più a rischio

Il mese di agosto è andato via. Il mese preferito da molti ci ha lasciato ormai da un paio di settimane e già lo rimpiangiamo. Questo mese appena trascorso, non verrà solo ricordate per le vacanze, ma soprattutto perché è stato uno tra i periodi più fortunati dell’anno.

In questa settimana di settembre la sfortuna sembrerà invece accanirsi su questi segni: vivranno dei momenti davvero frustranti, per nulla facili. Vediamo a quali segni aspetta questa sventura.

Oroscopo: settembre e la sfortuna per alcuni segni, vediamo quali

Come al solito, con l’arrivo di settembre si è dato il via a tutta una serie di buoni propositi che dovranno essere portati a termine nei prossimi mesi. Ecco perché siamo tutti curiosi di capire come sarà l’andamento nei prossimi giorni e cosa ci sarà in serbo per noi. In parte possiamo ritenerci fortunati, perché per alcuni di noi questo nuove mese di settembre non è poi iniziato così male, anzi. Non possiamo però dire lo stesso per questi segni, che invece dovranno fare i conti con giorni davvero difficili. Vediamo quali.

I segni zodiacali sfortunati di questo mese: quali sono

Cosa bisogna aspettarsi da questo mese di settembre? Una cosa è certa, non tutti i segni continueranno ad essere così fortunati come lo sono stati fino ad ora. Alcuni infatti si troveranno a dover far fronte a due settimane piuttosto difficili ed impegnative. La sfortuna è ormai in agguato e sembra non voler lasciar loro scampo.

Con l’inizio di questa nuova settimana siamo tutti con il fiato sospeso per capire cosa dobbiamo aspettarci e cosa no. Purtroppo, per alcuni di voi le buone notizie non sembrano voler arrivare e si troveranno a dover fare i conti con dei giorni molto complicati.

Il Toro è uno di questi. Purtroppo sembra essere ricaduto in un circolo vizioso. Problemi su tutti i fronti, non solo sul lavoro, dove le cose non andranno come quelle sperate, ma anche la vita di coppia non vivrà un momento molto florido. Lo stress prenderà il sopravvento e vi ritroverete per il fine settimana privi di energie. Non pretendete troppo da voi, dovete solo avere pazienza.

Il Leone invece si troverà a dover affrontare una serie infinita di scontri. Amore, amici e colleghi di lavoro sembreranno tutti avercela con voi. Sarà davvero difficile non cedere e cercare di superare questi giorni. Ma non perdete la pazienza e nemmeno le speranze, le cose prima o poi si rimetteranno al loro posto e voi ritroverete il sereno.

Nulla di buono nemmeno per i Capricorno, che riceveranno batoste in ogni ambito. Adesso vi ritroverete a pagare lo scotto di scelte sbagliate prese nei mesi passati. Non vi meritate tutto questo, ma tenete duro perché il sole sorgerà anche per voi e ripenserete a tutto questo come un ricordo lontano.