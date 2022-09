Il tuo partner ti tradisce? Scoprilo tramite il suo segno zodiacale

Vorreste un amore che duri per sempre, ma avete paura di eventuali tradimenti? Vorreste avere le attenzioni del partner tutte per voi ma temete la presenza di una terza persona? Scopri quali coppie sono perfette e quali invece tradiscono di più secondo l’oroscopo.

L’amore eterno è una di quelle cose ambite da tutte le persone, sin dalla giovane età, quando si scoprono le prime cotte, andando però poi verso i rapporti maturi in cerca di stabilità. Secondo l’oroscopo però ci sono dei segni che si attraggono ed altri invece che rappresentano dei traditori seriali, ecco quali sono.

I segni per la coppia perfetta

Quando si è in cerca di un amore e si cominciano le frequentazioni, la testa viene riempita da mille domande e dubbi: “Sarà la persona giusta? Come capisco se può funzionare? E se non gli piaccio ma non me lo vuole dire?”.

Domande simili sono ovviamente lecite, in quanto ogni persona spera di vivere una relazione stabile e duratura, soprattutto per paura di andare incontro a delusioni e cuori spezzati. Ovviamente nessuno può sapere davvero chi è persona più giusta per noi, ma l’oroscopo può indicare l’affinità tra il nostro segno e quello degli altri, per cominciare una relazione baciata dalle stelle.

Le coppie di segni che insieme fanno scintille, sono formate da questi segni.

Toro e Capricorno: i due segni di terra potrebbero dare l’impressione di scontrarsi in continuazione, tuttavia sono entrambi dotati di grande profondità d’animo, che può permettere la creazione di una coppia invincibile ed indissolubile.

Ariete e Sagittario: entrambi segni di fuoco, amano l’avventura, desiderano ardentemente la libertà e cercano di condividere tutte esperienze senza scontri.

Acquario Ariete: dai valori simili alla coppia precedente, le coppie composte da questi due segni di aria e fuoco hanno in comune il valore del rispetto reciproco e della voglia di libertà.

I segni che si attraggono ed i traditori

Dopo aver analizzato le coppie da favola, che durano in eterno, si può passare a quei segni che hanno una forte attrazione l’un per l’altro ma che non hanno grandi prospettive sul futuro.

Alcune coppie che provano una forte attrazione ma non sono destinate a rapporti duraturi sono: Pesci e Gemelli, Leone e Scorpione, Toro e Ariete, Gemelli e Vergine, Capricorno e Sagittario. Gli amori che scoppiano tra queste coppie possono essere travolgenti e passionali, tuttavia tutti i punti di divergenza tra i partner possono portare ad una relazione molto breve.

L’oroscopo ha anche messo in luce alcuni segni che sono più propensi al tradimento e tra questi compaiono Cancro, Gemelli, Leone ed Acquario, che non si fanno sfuggire un’opportunità per “svagarsi” e sono più libertine.