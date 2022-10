Ottobre nero, e non è un film: la lista interminabile di tutto ciò che aumenta

Novità in arrivo sul fronte aumenti a partire da ottobre 2022. Andiamo a dare un’occhiata alla interminabile black list di tutto ciò che aumenta a partire da questo autunno.

I rincari senza precedenti dei prezzi di luce e gas, hanno inevitabilmente causato l’aumento dei costi di beni e servizi. E le previsioni per il quarto trimestre sono ancora più nefaste. Si stima addirittura un aumento dei prezzi pari al 60%. Insomma, ci aspetta un ottobre davvero nero. Andiamo ad approfondire le conseguenze di questo scenario così negativo e scopriamo nel dettaglio, la lista di tutto ciò che aumenterà in questo triste autunno.

Ottobre nero: la lista interminabile di tutto ciò che aumenta

È in arrivo la stangata sulle bollette dell’elettricità e del gas. Secondo quanto annunciato da Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), le famiglie e le imprese italiane avranno un rialzo in bolletta pari al circa il 60% del prezzo. In poche parole, a fine anno una famiglia tipo spenderà mediamente 1.300 euro nel 2022, rispetto ai 600 dello scorso anno. Ma ad ottobre non si prospettano conti salati solo per le bollette. Infatti, è prevista una interminabile “lista nera” di tutto ciò che aumenterà.

Ecco cosa aumenta ad ottobre

Proprio come abbiamo anticipato, non solo le bollette saranno più salate, ma ci aspetta una lista piuttosto lunga di tutto ciò che aumenterà in questo autunno. Innanzitutto, in vista dell’aumento dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea (BCE), aumenteranno i tassi sui mutui, sui prestiti e sui finanziamenti, anche i conti correnti costeranno di più. In più, sono in forte aumento anche i prezzi degli immobili, così come gli importi delle rate degli affitti.

Alla luce, dell’elevato tasso di inflazione generale (un livello mai visto prima nella storia recente), si prevede una ulteriore impennata dei prezzi di beni e servizi, anche di prima necessità. Per cui, anche fare la spesa alimentare sarà un vero e proprio incubo per milioni di famiglie italiane.

Inoltre, secondo alcune indiscrezioni, gli aumenti da ottobre 2022, riguarderanno anche altre tipologie di servizi. Ad esempio, i rincari si prevedono anche per l’RC auto, ma non solo. A rischio di aumenti, anche le tariffe di telefonia mobile e i costi per la connessione ad Internet.

Insomma, si prospetta un autunno davvero difficile per le famiglie e le imprese italiane, costrette a stringere la cinghia, nonostante le diverse misure di sostegno economico messe in campo dall’ormai ex governo Draghi.