Addio alle catene da neve, adesso c’è una soluzione che costa pochissimo

Buone notizie per gli automobilisti in vista dell’inverno perché da oggi è possibile risparmiare sulle catene da neve: ecco come fare per guidare in sicurezza sulle neve grazie a un accessorio unico e utilissimo.

Con la stagione invernale ormai alle porte, le dotazioni da neve sono essenziali per la sicurezza e la circolazione ma sono anche oltremodo onerose. Qual è la soluzione?

La soluzione economica alle catene da neve, qual è?

In tempo di crisi profonda è fondamentale riuscire a risparmiare qualche soldo che potrebbe ridare fiato e ossigeno a numerose famiglie italiane ormai oberate da spese e scadenze sempre più asfissianti.

Riuscire a risparmiare pur mantenendo altissima la sicurezza e l’affidabilità del nostro veicolo è forse l’obiettivo principale di ogni automobilista. Da oggi non è più un semplice sogno ma qualcosa di più, un vero e proprio scenario di svolta alla portata di tutti.

Il Codice della Strada impone l’obbligo di catene a bordo dal 15 novembre al 15 aprile compresi e tale dotazione deve riguardare tutte e 4 le ruote, pena sanzioni fino a 335 euro. Numerose le strade urbane ed extraurbane soggette a nevicate anche abbondanti in Italia sulle quali vige il suddetto obbligo: occorre fare attenzione.

I costi di un set di catene da neve variano dai 140 ai 180 euro in base alle ruote che monta la vostra automobile. Ma da oggi è possibile risparmiare in tal senso grazie a un accessorio unico e sicuro che vi permetterà di guidare su fondo innevato e ghiacciato in totale sicurezza, senza svenarvi.

Arriva la soluzione dagli Stati Uniti, addio alle catene da neve

Dall’America arriva infatti la notizia per cui esiste una soluzione interessantissima e performante in grado di sostituire le costose catene da neve. Nel Paese a stelle e strisce tale metodo è legale mentre da noi ancora non è ufficializzato un suo utilizzo su strada dalle normative, pertanto occorre informarsi prima di correre rischi inutili.

Ad ogni modo la scoperta è veramente innovativa: catene di plastica leggerissime e facili da montare, altrettanto sicure come le classiche ma più pratiche e meno ingombranti. Il vantaggio di queste catene da neve di plastica è duplice: da un lato sono più economiche, dall’altro meno impattanti per l’ambiente.

Esse infatti sono costituite da fascette di plastica riutilizzabili che aumentano l’aderenza alla gomma e la conseguente sicurezza anche su terreni fangosi e scivolosi ( nevischio, pioggia ghiacciata.) Si può risparmiare inoltre sino al 50% rispetto alle tradizionali catene in metallo, costando solo 18 dollari a gomma: fate i vostri calcoli e vedete quanto potete risparmiare! Occorre dunque informarsi presso il proprio Comune di residenza per capire se il loro utilizzo è consentito o se ancora c’è da attendere il via libera ufficiale.