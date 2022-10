Multe per semaforo arancione, il Codice è cambiato: attenti a come vi muovete

Gli incroci rappresentano ancora uno dei luoghi di maggiore rischio incidenti e multe, specialmente quando durante la guida si sopraggiunge in vicinanza del semaforo con la luce arancione e si cerca di passare ugualmente.

Il CdS espone molto chiaramente quando è vietato oltrepassare l’incrocio con il semaforo arancione e andare contro queste direttive può essere molto costoso oltre che pericoloso sia per la propria incolumità che per quella degli altri conducenti.

Il semaforo arancione, quando non va superato

Al giorno d’oggi, in cui anche il ritardo di qualche minuto può portare a gravi disagi organizzativi, si è sempre più tentati nel voler superare un incrocio quando il semaforo ha la luce arancione accesa. Questo avviene soprattutto quando le strade sono trafficate e si creano lunghe code cittadine che non solo inquinano l’aria e l’ambiente, ma fanno perdere anche molto tempo.

Proprio a causa di ciò, quando il traffico scorre lentamente, molti automobilisti decidono deliberatamente di passare con l’arancione o, nei casi peggiori, con il rosso, riuscendo a risparmiare qualche secondo rispetto alla tabella di marcia. Sia in questi casi, che in quelli in cui le auto sfrecciano ad alte velocità noncuranti dell’incrocio e mettendo a rischio le vite di molte persone, le multe vengono assegnate direttamente dalle telecamere fissate sui semafori.

L’articolo del CdS che disciplina questa situazione cerca di dissuadere i comportamenti pericolosi (come per esempio e brusche accelerate da parte degli automobilisti) che potrebbero causare danni gravi alle persone, assegnando multe molto salate ai trasgressori.

Cosa succede quando si attraversa un semaforo arancione

Da quando le multe sono gestite direttamente dai sensori e dalle telecamere, nessun trasgressore può “farla franca” in quanto le prove fisiche faranno scattare immediatamente una multa che può andare dai 167 euro fino ai 222 euro, a seconda dell’orario in cui viene commesso il fatto, che punisce maggiormente le irregolarità commesse tra le 22 di sera e le 7 del mattino. Oltre alla multa, al conducente verranno sottratti ben 6 punti sulla patente, sanzione che dovrebbe fungere da deterrente per chiunque.

L’articolo 41 del CdS, che regola il superamento dell’incrocio con il semaforo arancione, recita: “Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l’arresto, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell’accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l’area di intersezione con opportuna prudenza”.