Buoni fruttiferi postali: tutti i migliori del 2023

Investire in Poste: ecco quali sono i migliori buoni fruttiferi postali del 2023.

Prodotti di investimento tra i migliori sulla piazza italiana, i buoni fruttiferi postali sono molto conosciuti e apprezzati da tutti i risparmiatori.

Il loro rendimento garantito rassicura chiunque voglia far maturare degli interessi ai propri risparmi, e con la loro sicurezza e semplicità di sottoscrizione, i buoni fruttiferi postali hanno dimostrato che non serve essere dei trader esperti per ottenere un buon guadagno sui propri risparmi.

Nella vasta offerta di Poste italiane abbiamo scelto quattro tra i migliori buoni fruttiferi postali, che è possibile sottoscrivere nel 2023.

Vediamo dunque quali sono i migliori buoni fruttiferi postali del 2023.

I migliori buoni fruttiferi postali del 2023, dal lungo al medio periodo

Buono 4×4

Uno dei migliori buoni fruttiferi postali è il classico 4×4. Il buono ha una durata di 16 anni, e gli interessi sul capitale investito maturano ogni quattro anni.

Il rendimento è crescente ogni quattro anni.

Il valore parte dall’1,50% del primo quadriennio per raggiungere il 2,00% nel secondo, infine si ha il 2,25% per il terzo. A scadenza, il buono matura il 3% del capitale investito.

Ogni quattro anni è possibile ottenere il riconoscimento del capitale investito più gli interessi, mentre se si chiede il rimborso prima che decorrano i termini, si ha diritto soltanto al capitale investito.

Buono 3 x 2

Uno dei migliori strumenti finanziari per l’investimento nel medio periodo è il buono 3 x 2. Con esso si può ottenere il 2,00% lordo a scadenza, ma gli interessi maturano già dopo il primo triennio all’1,25%.

Può essere rimborsato dopo il primo triennio, ottenendo anche gli interessi maturati fino a quel momento.

Inoltre, il capitale investito sarà corrisposto in ogni momento, sebbene gli interessi vengano corrisposti soltanto dopo il triennio.

Buono Rinnova

Altro buono fruttifero postale estremamente vantaggioso, il Rinnova permette di reinvestire un altro buono fruttifero scaduto, a eccezione del buono dedicato ai minori e del buono risparmio semplice.

Il buono Rinnova ha una durata di sei anni, e gli interessi maturano ogni tre anni: dopo il primo triennio si avrà il 2,00% lordo, e dopo sei anni si avrà il 3,25%.

Buoni dedicati ai minori

Infine non si può evitare di menzionare il buono fruttifero per i più giovani, con un rendimento annuale che arriva al 4,50% a scadenza.

Il buono fruttifero per minori dura fino alla maggiore età, e se regalato alla nascita del bambino matura interessi dal 2,50% lordo dopo un anno e sei mesi, fino al 4,50% dai 16 ai 18 anni.

I vantaggi comuni a tutti i buoni fruttiferi postali

Tutti i buoni fruttiferi postali sono un’ottima idea per investire i propri risparmi con rendimenti certi e costanti nel tempo.

La garanzia dello stato italiano, e l’emissione da parte di Cassa Depositi e Prestiti, permettono di investire con un rischio davvero minimo. Inoltre, la tassazione agevolata dei buoni al 12,50% li rende ancora più allettanti per tutti i risparmiatori italiani, di ogni età.