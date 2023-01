Autostrade più care d’Italia: la classifica delle migliori e delle peggiori

Le autostrade italiane vengono gestite da alcuni concessionari che curano la manutenzione delle tratte autostradali in cambio di un prezzo da pagare al casello.

Negli ultimi giorni, l’Aiscat ha richiesto di poter aumentare il costo dei pedaggi autostradali, che secondo l’associazione sono fermi dal 2018.

Tuttavia il costo dei pedaggi autostradali italiani non è cosa da poco già adesso , specialmente sulle autostrade del nord Italia.

In questo articolo vedremo quali sono le autostrade più care d’Italia secondo la classifica di Energia-Luce.it, e faremo infine riferimento alla classifica di Altroconsumo sulle migliori e peggiori autostrade italiane.

Autostrade italiane: le più care della nazione

I costi delle autostrade italiane sono diversi e cambiano in relazione a diversi fattori.

L’autostrada più cara d’Italia è l’A5 Torino – Monte Bianco, che ogni 10 km impone un pedaggio di 3,45 euro.

Poi, a seguire, abbiamo le tangenziali di Milano A51-52-58, che impongono il pagamento di un pedaggio da 2,54 euro ogni 10 km e al terzo posto la A35 Brescia – Milano, dove 10 km costano 2,35 euro.

Fuori dal podio abbiamo l’A36 Pedemontana Lombarda, la A32 Torino – Bardonecchia, la A12 Sestri Levante – SP in Palazzi, e poi, in conclusione, ci sono la A4 Torino – Milano, la A10-A6 Torino – Savona – Ventimiglia, la A15 Parma – La Spezia e la A4 Passante di Mestre, con circa 1,50 euro a km.

Come si vedrà a seguire, nonostante il loro costo elevato, queste autostrade non sono tra le più gradite dai guidatori italiani.

Infatti, a un maggiore prezzo versato al casello non sempre corrisponderà una migliore viabilità e manutenzione autostradale.

Le autostrade più amate d’Italia e… Quelle più odiate

Per quanto riguarda l’indice di gradimento dei viaggiatori italiani rispetto alle autostrade nazionali, una ricerca di Altroconsumo ha individuato quali siano quelle che chi si mette in viaggio percorre più volentieri.

Dallo studio è stato rilevato che la prima tra le cinque migliori autostrade Italiane è la A27 Venezia – Belluno, con un punteggio di 80/100. Poi abbiamo la A22 Brennero – Modena, quindi, al terzo posto c’è la A9 Lainate – Chiasso e infine, a Quarto e quinto posto abbiamo, rispettivamente, la A4 Milano – Venezia, e la A1 Milano – Napoli, che tra le migliori è la peggiore.

Per quanto invece riguarda le peggiori autostrade italiane, gli utenti hanno posizionato al primo posto, con 42 punti su 100, la A10 Genova – Ventimiglia, poi la A18 Messina – Catania, quindi la A6 Torino Savona e, infine, al quarto e quinto posto, rispettivamente la A19 Palermo – Catania e la A3 Salerno – Reggio Calabria.