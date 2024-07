Kena Mobile, lancia un’offerta stritola Iliad a soli 6,99 € al mese: 230 giga e servizi gratis | Se la sottoscrivi salvi le tue finanze

Kena Mobile ha lanciato un’offerta a dir poco competitiva che salverà le vostre finanze. Dite addio ai costi esagerati.

Non è mai facile scegliere l‘operatore di telefonia mobile adatto alle proprie esigenze poiché sul mercato, la competitività è alle stelle. Si passa dai brand più famosi, quelli storici, per intenderci, Vodafone, Tim, WindTre a quelli nuovi come per esempio Iliad, Kena Mobile, Ho e così via.

I prezzi variano molto in base al tipo di servizio richiesto, ai minuti ricercati e alla velocità di connessione. I rincari si sa, sono ormai ovunque, per questo motivo se non siete soddisfatti della vostra spesa mensile, provate a dare un’occhiata alle diverse offerte attive in questo periodo.

Noi vogliamo porre alla vostra attenzione un’offerta a dir poco assurda, vi aiuterà a salvaguardare le vostre finanze. Direttamente da Kena Mobile avrete la possibilità di fruire di 230 giga a soli 6,99 euro grazie ad una promozione irripetibile.

L’offerta di Kena Mobile

Kena Mobile è un operatore di telefonia mobile MVNO (Mobile Virtual Network Operator) che si appoggia alle reti della TIM. Il loro motto è “no fronzoli” e a garantirvelo è Kena, il simbolo aziendale, il guerriero polinesiano che vi proteggerà da tutte quelle che sono le offerte fraudolenti che girano sul web.

Questo gestore vi darà esattamente quello che vi promette, offerte essenziali per ricaricabili di massima qualità. Niente tecnologia 5G, ma c’é il 4G grazie al quale potrete avere tutto quello che vi serve per poter “sopravvivere” con il vostro smartphone senza eccessi o servizi extra. Ecco l’offerta che hanno pensato per voi e che migliorerà di gran lunga le vostre giornate.

Una tariffa maxi conveniente

Iliad si sa, per quanto riguarda le offerte super convenienti, fa da padrona sul mercato della telefonia mobile eppure in questa circostanza c’è chi è riuscita a batterla. Ovviamente, il vincitore di cui stiamo parlando è Kena Mobile, la quale offre un’interessante proposta che ha fatto drizzare le antenne a migliaia di consumatori.

L’offerta si chiama “Ke Estate con Kena” e comprende 230 giga (solo ed esclusivamente se optate per la ricarica automatica), minuti illimitati e ben 200 SMS a disposizione. Il costo mensile è di soli 6,99 euro al mese. Qualora attivaste la promozione direttamente online non solo non pagherete i 3 euro di attivazione, ma non pagherete neanche il primo mese di promozione. Per aderire a questa proposta, dovrete provenire da un gestore Iliad, Poste, Tiscali, Lyca, Coop, Fastweb e altri MVNO riportati all’interno della pagina di attivazione.