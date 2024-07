Forno, la fregatura è tutta in questa abitudine sbagliata | Non farlo più e risparmierai 600 euro l’anno

Se vuoi risparmiare 600 euro in bolletta, elimina subito questa abitudine sbagliata per vedere, sin da subito, un enorme cambiamento.

Il forno oggi giorno viene utilizzato per cucinare moltissime pietanze, dai primi ai secondi, fino ad arrivare ai dolci. Ormai, non se ne può più fare a meno di questi dispositivi. Inoltre, mentre lui lavora potrete fare altro, anche rilassarvi su divano leggendo un libro o guardando la TV.

Naturalmente, per ogni piatto bisogna conoscere la preparazione e la temperatura adatta e se usare o meno la modalità statica o ventilata. Per questi consigli, però, ci sono i tantissimi food blogger che hanno invaso le trasmissioni televisive. La stessa Benedetta Rossi, ad esempio, è famosa per il suo must “consigli furbi“.

Attenzione, però, perché non è tutto oro quel che luccica. Ci sono delle abitudini che, per quanto comuni, sono deleterie e avranno conseguenze considerevoli all’interno delle bollette: in pratica, la pagherete molto cara. Per risparmiare, e anche tanto, bisogna conoscere dei trucchi per utilizzare il vostro forno al meglio delle sue possibilità.

La “fregatura” del forno elettrico

Prima di procedere con i nostri consigli, c’è da mettere in chiaro una cosa. Innanzitutto, è di fondamentale importanza la scelta del dispositivo giusto. Non acquistate quello che costa meno perché convinti di risparmiare. Bisogna tenere bene a mente alcune caratteristiche fondamentali.

Prima di ogni cosa è la classe energetica quella da tenere in forte considerazione. Altra caratteristica fondamentale è la possibilità di utilizzo sia in modalità statica che ventilata, nonché di quella per la cottura in coppia, in modo che possiate cucinare due pietanze contemporaneamente. Se, poi, c’è la funzione autopulente, avete fatto Bingo! Andiamo a scoprire, adesso, come risparmiare fino a 600 euro con un solo trucco.

Non fare più così se vuoi risparmiare

I consigli di cui abbiamo dato cenno poc’anzi, non bastano se, poi, il forno viene utilizzato in maniera errata. Bisogna mettere da parte dei comportamenti scorretti e seguire poche e semplici regole. Innanzitutto, se dovete solo riscaldare la pietanza, meglio usare i microonde e, nel caso in cui, doveste cucinare per una sola persona, preferite la friggitrice ad aria.

Quando possibile, poi, coprite le pietanza con un coperchio e non aprite il forno durante la cottura per nessuna ragione al mondo. Per controllare la cottura, basta sbirciare dal vetro. In questo modo, il calore non fuoriesce ed il forno non consumerà energia per tornare alla temperatura desiderata. Infine, meglio utilizzare la modalità ventilata e spegnere il forno venti minuti prima del termine della cottura. Il calore continuerà a cuocere la pietanza, ma il forno non consumerà nulla.