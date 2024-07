“Con Telepass bastavano 2 minuti, adesso…”: UnipolMove e una gestione poco rapida | Non c’è paragone

Non si ferma l’elenco dei problemi e dei disservizi, grandi o piccoli che siano, che riguardano il dispositivo del telepedaggio di UnipolMove. Nuove lamentele in arrivo.

Con l’arrivo dell’estate i servizi autostradali assumono particolare importanza, soprattutto alla luce dell’aumento spropositato del numero di cittadini che si mettono in viaggio verso le meritate vacanze. Ed è proprio in un periodo come questo che emerge la qualità, di assoluto livello, del dispositivo di Telepass.

Viceversa vengono alla luce i difetti e le incertezze dei cosiddetti competitor, in particolare di UnipolMove. Il dispositivo autostradale creato dal gruppo assicurativo lascia a desiderare: a qualcosa che funziona corrisponde molto spesso un malfunzionamento di qualche tipo.

Una sbarra che non si alza, un addebito in fattura saltato fuori dal nulla, una mancata lettura al casello. Insomma, ce n’è abbastanza per dare sfogo alle legittime lamentele di utenti e abbonati. Tutte problematiche che non riguarda i clienti di Telepass, abituati a veder funzionare tutto alla perfezione.

Qualche giorno fa un altro abbonato a UnipolMove, attraverso l’account Facebook del gruppo, ha segnalato l’ennesimo problema causato dal dispositivo autostradale del gruppo assicurativo. Anche in questo caso si tratta di un disservizio del tutto estraneo a Telepass.

UnipolMove, quella lentezza intollerabile che fa infuriare i clienti: di che si tratta

Il post pubblicato dall’utente di UnipolMove è a dir poco impietoso nei confronti di quest’ultimo, soprattutto nel momento in cui azzarda un confronto con Telepass. Si evince come le differenze tra i due dispositivi per il telepedaggio autostradale siano a dir poco abissali.

“Dispositivo ottimo e funzionante. Ho voluto fare subito una prova in autostrada, tutto ok. Ma ha una pecca, non si può avere subito sull’app appena si esce dal casello autostradale il costo del tragitto fatto per farsi una idea. Con il Telepass precedente che avevo, nel giro di appena due minuti già sull’app mi faceva sapere quanto dovevo pagare. Grazie e buona giornata”.

UnipolMove, il disastro è evidente e di conseguenza il ritorno a Telepass è inevitabile

Da sottolineare l’espressione “nel giro di due minuti”, che non fa che confermare la qualità elevatissima dei servizi targati Telepass rispetto alla concorrenza. In un periodo come questo, in cui milioni di persone si mettono in viaggio in autostrada, le differenze tra i due competitor si notano ancora di più.

A questo punto non resta che consigliare caldamente a tutti i viaggiatori che non lo hanno ancora fatto di sottoscrivere quanto prima un abbonamento a Telepass. Saranno vacanze memorabili.