Pensioni, è arrivata una nuova stangata | Con la nuova normativa non la percepirai più

Brutte notizie sul fronte pensionistico: la nuova normativa è una vera e propria mazzata! Ecco tutte le novità.

Le pensioni sono da anni un tema assai scottante nel nostro Paese. A pochi mesi dalla nuova Legge di Bilancio, il Governo ha dato il via ai lavori per la riforma delle pensioni e, dalle prime indiscrezioni, non sembrano esserci novità positive per gli ex lavoratori che, ad oggi, sono a riposo e per chi dopo anni di duro lavoro si avvicina al tanto atteso momento della pensione.

La forte stretta, dovuta alla necessità dell’Italia di ridurre il debito pubblico per sostenere gli impegni con l’Unione Europea, potrebbe riguardare diversi aspetti.

Stando alla recente proposta avanzata dal CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economica e del Lavoro), potrebbero esserci delle novità soprattutto per quanto riguarda la pensione anticipata e quella di vecchiaia.

Riforma delle pensioni 2025: cosa cambia per la pensione di vecchiaia

Come abbiamo accennato, la squadra di governo ha iniziato a lavorare a quella che sarà la prossima riforma delle pensioni. Sebbene, sia un cantiere ancora aperto, dalla prime indiscrezioni trapelate, potrebbero esserci delle novità soprattutto, come già accennato, in merito alla pensione anticipata e quella di vecchiaia.

Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, le principali modifiche potrebbero esserci sul fronte dei coefficienti di trasformazione, quelli da applicare sul montante contributivo maturato dal lavoratore. Il risultato potrebbe essere un assegno un po’ più magro per chi andrà in pensione il prossimo anno. Qualora dovesse essere approvata la proposta del CNEL, non è escluso che possano variare anche i requisiti contributivi, aumentando di 5 anni. Resta, invece, invariata l’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia, che sarà sempre pari a 67 anni.

Riforma delle pensioni 2025: cosa cambia per la pensione anticipata

Oltre alla pensione di vecchiaia, il Governo potrebbe prendere provvedimenti anche nel caso della pensione anticipata. Dal prossimo anno, il 2025, infatti, potrebbe diventare più difficile dire addio al mondo del lavoro in anticipo. Attualmente, questa misura prevede un accesso alla pensione già al compimento dei 61 anni, con importi mensili pari a 2.035 euro lordi.

Benefici che, a fronte di risorse molto limitate e dell’obiettivo di ridurre il debito pubblico come da accordi con l’Unione Europea, potrebbero non essere più sostenibili. Va meglio ai percettori di pensioni minime che, per effetto della rivalutazione quest’anno stimata intorno all’1,6%, saranno persino ritoccate al rialzo. La soglia minima potrebbe salire, quindi, di ben 9,57 euro, arrivando così a 608,18 euro.