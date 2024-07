Il Governo ha deciso: nessun rinnovo per questo sostegno alle famiglie | Ora dovrai vedertela da solo

Cala definitivamente il sipario su un sostegno molto importante per le famiglie italiane. Ecco a cosa dovremo dire addio.

A soli due anni dalla sua introduzione, potrebbe non esserci un ulteriore rinnovo della Carta “Dedicata a te”, ovvero, la Postepay prepagata e ricaricabile, riconosciuta a tutte le famiglie a basso reddito, utilizzabile per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità, per il pagamento del rifornimento di carburante o per l’acquisto di abbonamenti e biglietti per i mezzi di trasporto pubblici.

Lanciata a luglio 2023, con lo scopo di sostenere i cittadini e i nuclei familiari a contrastare l’impennata dei prezzi di tutti i beni e servizi, la Carta “Dedicata a te” aveva un importo di 382,50 euro, ai quali dopo qualche mese sono stati aggiunti altri 80 euro. Dopo qualche mese di stop, il contributo dovrebbe ritornare a settembre 2024 ritoccato al rialzo, ma potrebbe trattarsi dell’ultima proroga.

Brutte, anzi, bruttissime notizie, quindi, per tutte quelle famiglie italiane, per le quali la card in questione rappresentava una piccola boccata d’ossigeno.

Addio alla carta “Dedicata a te”: cosa succede

Sebbene, la squadra di Governo abbia riconfermato per tutto il 2024 questa misura di sostegno a reddito e ne abbia ritoccato al rialzo il valore, potrebbe calare definitivamente il sipario su questo utile sostegno per i cittadini e le famiglie meno abbienti.

Il motivo potrebbe essere il costo della carta stessa. Secondo recenti dati, infatti, la misura sarebbe costata quasi 600 milioni di euro, una cifra da capogiro che ha avuto un impatto significativo sulle casse statali. Ad ogni modo, l’ipotesi non coinvolge i pagamenti già programmati per quest’anno. Il sussidio sarà erogato a settembre 2024, in un’unica tranche e con un importo pari a 500 euro.

Carta “Dedicata a te”: a chi spetta

Il sussidio economico è riconosciuto in favore dei cittadini e delle famiglie meno abbienti. Nello specifico, i requisiti per ottenere la card restano gli stessi: famiglie di almeno tre persone residenti in Italia con un indicatore ISEE inferiore a 15 mila euro. Come già avvenuto in passato, dunque, anche quest’anno “Dedicata a te” sarà distribuita agli aventi diritto in base alle graduatorie stilate dall’INPS, senza la necessità di presentare alcuna domanda online o presso gli enti di patronato.

Secondo le stime, rese note durante la conferenza stampa del 6 giugno, i beneficiari dei 500 euro saranno circa 1,3 milioni. Va specificato che, il sussidio andrà a decadere se il primo pagamento con carta non dovesse avvenire entro il 16 dicembre 2024.