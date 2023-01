Numero Verde INPS: come richiedere i servizi telefonicamente

Col numero verde INPS è possibile effettuare una semplice telefonata, in alcuni casi gratuita, per ottenere assistenza al telefono e richiedere i servizi INPS comodamente da casa.

Con l’aumento dei servizi offerti sulla piattaforma online dell’INPS, oggi è possibile evitare le lunghe file allo sportello per richiedere i servizi direttamente da casa.

Tuttavia, molte persone italiane non hanno dimestichezza con la piattaforma online, e preferiscono usare altri mezzi.

Se, però, non si ha la possibilità materiale di arrivare fisicamente allo sportello competente per il proprio territorio, ecco che viene in soccorso il numero verde INPS.

Scopriamo quindi quali servizi è possibile richiedere all’INPS telefonicamente, e quali sono i numeri INPS da chiamare da rete fissa e mobile.

Numero verde INPS: i servizi disponibili

Chiamando il numero verde INPS è possibile richiedere assistenza per molti servizi.

I servizi informativi che si possono richiedere telefonando al numero verde, vanno dagli orari in cui gli uffici INPS sono aperti, alla richiesta di informazioni in merito ai propri contributi pensionistici.

Il numero verde INPS permette infatti di richiedere info specifiche sul proprio cassetto previdenziale, ma anche sulle prestazioni temporanee INPS richieste o da richiedere, come i congedi straordinari e la maternità.

Oltre a questi servizi ci sono anche alcuni servizi automatizzati, coi quali sarà possibile effettuare il controllo delle domande presentate e dei pagamenti già effettuati.

Inoltre è possibile usufruire del servizio automatico anche per comunicare il MAV relativo ai contributi del lavoro domestico.

A questi servizi si aggiunge il servizio diretto, che prevede la possibilità di parlare con un operatore per richiedere la Naspi, l’attivazione dei voucher e tutti i servizi INPS similari.

Numero verde INPS: cellulare o fisso?

Il numero da chiamare per ottenere i servizi indicati è diverso, a seconda che si chiami da fisso o da mobile.

Da rete fissa, il numero è gratuito ed è 803 164;

il numero è gratuito ed è Da rete mobile si pagherà la tariffa applicata dalla propria compagnia, e il numero è 06 164 164.

Gli orari in cui è possibile chiamare

Il call center INPS è raggiungibile dalle 8 alle 20, dal lunedì al venerdì. Il sabato si potrà trovare qualcuno in linea dalle 8 alle 14, e anche se si può telefonare da ogni posto in Europa l’ora alla quale ci si riferisce è naturalmente quella italiana.

In alternativa, è possibile inviare una email alla pagina Inps risponde, oppure attraverso una mail tra quelle dedicate a ogni sede Inps sul territorio nazionale.

C’è anche la possibilità di chiamare l’INPS tramite internet, denominato “Parla con noi” da tutto il mondo, e persino il servizio “INPS Skype”.

Infine, su facebook si potrà provare a contattare l’istituto tramite i messaggi, o inserendo commenti ai post ai quali si otterrà quasi sempre risposta.

In questo caso, si potranno avere risposte per i Giovani, lavoratori migranti, ma anche per la famiglia e il welfare o il credito dei dipendenti pubblici.