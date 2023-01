WhatsApp, la scorciatoia che semplifica la vita: non tutti la conoscono

WhatApp è, senza dubbio, l’app di messaggistica istantanea più apprezzata al mondo, grazie soprattutto ai continui aggiornamenti che hanno lo scopo di soddisfare le esigenze di tutti gli utenti. In particolare, esiste una scorciatoia “semplifica-vita” che sono davvero in pochi a conoscere. Scopriamola insieme!

Uscita nel 2009, Whatsapp è allo stato attuale la piattaforma di messaggistica istantanea più famosa e utilizzata al mondo. Al giorno d’oggi, infatti, l’applicazione delle famiglia Meta, conta oltre 33 milioni di utenti in Italia e supera la soglia del miliardo di utenti in tutto il mondo. Questo, soprattutto perché l’applicazione si è migliorata sempre di più col passare degli anni, diventando ogni anno più performante grazie a nuove comodissime funzioni.

Proprio a tal proposito, apriamo una breve parentesi, ricordando a chi non ama particolarmente cambiare spesso dispositivo che l’applicazione a partire dal primo gennaio non funziona più per 49 tipi di smartphone. È stata la stessa Meta a darne comunicazione agli utenti attraverso questo messaggio, inoltrato lo scorso maggio: “Whatsapp non supporterà più questa versione di iOS, per favore vai su Impostazioni > Generali > Aggiornamento software per scaricare l’ultima versione di iOS”. Per cui, gli utenti che desiderano continuare ad utilizzare WhatsApp dovranno necessariamente provvedere a cambiare dispositivo.

Tornando alle performance WhatsApp, non tutti sanno che esiste una sorta di “menu segreto” davvero molto comodo che aiuta a velocizzare alcune operazioni. Ecco di cosa si tratta.

WhatsApp, la scorciatoia che semplifica la vita

WhatsApp è certamente tra le applicazioni più scaricate ed utilizzate al mondo, soprattutto, perché grazie ai suoi continui aggiornamenti accontenta sempre di più le esigenze dei vari utenti. Tra i trucchetti che solo in pochi conoscono un comodo menù attraverso il quale è possibile velocizzare alcune operazioni.

In buona sostanza, si tratta di una sorta di utile scorciatoia che si può attivare tenendo premuta a lungo l’icona WhatsApp che appare sul display del proprio smartphone. Dopo qualche secondo, apparirà il menù con una lista di diverse funzioni. Come ad esempio, aprire la chat di un contatto o inoltrare foto e video direttamente dalla galleria, senza necessariamente entrare nell’app.

La procedura è un po’ diversa, solo nel caso in cui il proprio dispositivo dovesse essere un iPhone. Infatti, in questo caso, dopo aver tenuto premuta per qualche secondo l’icona dell’applicazione, apparirà un codice Qr. Attraverso il codice, sarà possibile entrare nel menù ed usufruire delle diverse funzioni che contribuiscono a ridurre i tempi di tante procedure.