Verifica digitale terrestre: come sapere se il nostro televisore funzionerà

Dopo lo switch off totale delle vecchie frequenze del digitale terrestre bisognerà avere un apparecchio idoneo alla ricezione delle trasmissioni televisive, altrimenti non si potrà continuare a vedere la TV.

Già dal 2018 è partita la vendita dei televisori con decoder DVB-T2 compatibile.

Prima di questa data, però, il decoder integrato non era in grado di ricevere il nuovo standard di trasmissione del digitale terrestre, e anche dopo l’introduzione del divieto di vendita di televisori con decoder vecchio, in molti hanno continuato a offrire apparecchi obsoleti.

Di conseguenza, anche chi ha acquistato la propria TV nei primi mesi del 2018 potrebbe avere la necessità di verificare se il proprio televisore può ancora ricevere le trasmissioni televisive Mediaset e Rai.

Vediamo dunque in che modo bisogna effettuare la verifica che ci permetterà di sapere con sicurezza se la nostra TV continuerà a ricevere i programmi televisivi di rai e Mediaset anche nel 2023.

Come sapere se il televisore continuerà a funzionare anche nel 2023

Il metodo da utilizzare per effettuare la verifica è davvero molto intuitivo, e per effettuare il controllo basta utilizzare il nostro telecomando.

In pratica, una volta acceso il televisore, bisogna andare al canale 100 per le reti rai e 200 per le reti Mediaset.

Se comparirà la scritta “Test HEVC Main 10”, allora il nostro apparecchio è compatibile col nuovo standard di trasmissione e continuerà a funzionare anche nel 2023.

Se invece la scritta non compare, bisogna innanzitutto effettuare una risintonizzazione dei canali e, in seguito, occorrerà verificare nuovamente se compare la suddetta scritta sintonizzandosi sul canale 100 e 200.

Cosa fare se il televisore non è compatibile

Molti televisori con decoder integrato in alta definizione, anche se acquistati prima del 2018, sono tecnologicamente molto avanzati, e possono garantire un’esperienza utente di ottima qualità.

Perciò, sostituire il televisore solo perché il proprio decoder integrato non è più buono, è uno spreco di denaro.

Il consiglio, in questo caso, è quello di dotarsi di un piccolo decoder di nuova generazione, in modo tale da continuare a usare il proprio vecchio televisore ancora per molto tempo a venire.

Il suggerimento appena dato comporta infatti un esborso di denaro molto inferiore rispetto a quello che ci sarebbe se si decidesse di acquistare un altro televisore.

Inoltre, il bonus TV e decoder previsto nel 2021 e nel 2022 non è stato rifinanziato per questo 2023, di conseguenza, chi contava sul bonus per cambiare apparecchio o dotarsi di un nuovo decoder, dovrà fare affidamento soltanto ai propri soldi.