In vendita giacche di “pelle umana” | Annuncio shock su Ebay, ma…

Sul noto portale di e-commerce è apparso un annuncio a dir poco terrificante riguardante la vendita di giacche di “pelle umana”. Ecco i particolari di questa vicenda piuttosto grottesca

Le giacche di pelle rappresentano un grande classico che non passa mai di moda. A quanto pare però ultimamente sta facendo scalpore una vendita piuttosto peculiare, ovvero quella di giacche composte da carne umana.

Un particolare a di poco raccapricciante che diventa ancor più assurdo se si considera che molti utenti sono letteralmente impazziti e li hanno prontamente ordinati sull’apposito account Ebay, che si chiama “The Flesh Krafter”. Richiedono circa tre settimane per essere realizzati.

Giacche di pelle umana acquistabili online: la spiegazione del venditore

Chiaramente non si tratta del vero nome del venditore che al momento resta oscuro. Il particolare che però può lasciar dormire sonni tranquilli è che non si tratta di vera carne umana, ma è solo somigliante. A tal proposito ecco la descrizione di questi articoli reperibili al prezzo di 720 dollari l’uno: “Giacca in pelle umana – realizzata su ordinazione. Voi mi inviate una giacca adatta a voi e che vi sembra giusta. Io la rivesto con una replica di pelle umana e ve la spedisco”.

Ricordano in maniera più che vaga i cappotti in pelle realizzati dal serial killer Buffalo Bill nel thriller di Jonathan Demme del 1991 “Il silenzio degli innocenti”. In quel caso però era tutta finzione, qui c’è un minimo di realtà. Nel dettaglio ogni giacca ha una tasca interna e una esterna ed ogni capo viene realizzato con un esclusivo “laminato di lattice di silicone”. Per renderlo ancora più simile ad un corpo umano si possono aggiungere dei tatuaggi o addirittura dei capezzoli umani.

L’idea al momento sembra vincente, d’altronde quando il riscontro del pubblico è buono non si può che essere soddisfatti. Alcuni sono diventati addirittura clienti abituali ordinando più giacche e rilasciando dei commenti piuttosto positivi: “Un altro pezzo d’arte brillante da questo venditore amichevole e professionale”. Altri parlano di “capi raccomandati e molto apprezzati” e c’è chi si è spinto a definirle delle vere e proprie opere d’arte.

Ma non finisce qui. Oltre alle giacche sono in vendita anche maschere di morte e collane di capezzoli umani. Di certo non si può dire che l’artigiano in questione non abbia fantasia ed estro. Al contempo però il tutto è anche altamente opinabile tra chi è entusiasta e chi invece vede tutto ciò con lecito scetticismo.