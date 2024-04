Arredamento casa 2024, ora ti regala tutto questo ‘Signore’: non devi versare nemmeno 1€ | Richiedi il tuo coupon

Arriva l’ok ad un interessante bonus con il quale sarà possibile arredare casa senza spendere un solo euro. Di seguito tutte le novità.

Nel 2024, grazie all’introduzione di diversi bonus e agevolazioni, arredare casa non costerà più un solo euro. Abbiamo già parlato diverse volte del bonus mobili, la detrazione IRPEF del 50% sull’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile in ristrutturazione. Questa agevolazione consente di risparmiare fino a 5 mila euro a chi ne fa richiesta.

Ma sono ancora tanti i bonus per la casa previsti per il 2024. Pensiamo, ad esempio, al bonus mamme lavoratrici, ovvero, lo sgravio contributivo del 100% per le mamme che lavorano con contratto a tempo indeterminato, oppure, alla carta spesa “Dedicata a te”, la prepagata riconosciuta alle famiglie in situazioni di disagio economico per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, per il rifornimento auto o per l’acquisto di abbonamenti e biglietti per il trasporto pubblico.

Non manca il bonus psicologo, addirittura incrementato per il 2024, che copre le spese per le sedute psicoterapiche di chi ha un ISEE non superiore a 50 mila euro, o ancora il bonus per le gite scolastiche.

Tra i bonus più appetibili, però, c’è anche il bonus tende 2024. Vediamo di cosa si tratta e chi può usufruirne.

Bonus tende 2024: cos’è e a chi spetta

Il bonus tende 2024 è un’agevolazione che consiste in una detrazione fiscale del 50% sull’acquisto di tende, pergole e gazebo. Questo beneficio rientra tra gli Ecobonus per il risparmio energetico, dunque, i prodotti acquistati devono rispondere a determinati requisiti.

Infatti, gli articoli per i quali viene riconosciuto lo sconto, devono avere lo scopo di proteggere le case dai raggi del sole in modo da agevolare il risparmio energetico e, dunque, sulla bolletta. L’importo erogato può raggiungere un massimo di 30 mila euro e per presentare la domanda c’è tempo fino al 31 dicembre 2024.

Come ottenere il bonus tende 2024

Affinché venga riconosciuto il bonus è necessario che i pagamenti siano tracciabili. Dunque, con bonifico o carta di credito o debito. Sono esclusi assegni e pagamenti in contanti. Inoltre, vanno presentati tutti i documenti atti ad attestare che si tratti di un intervento di miglioramento energetico.

Per presentare la domanda, sarà sufficiente inviare una comunicazione all’Enea e inviare la documentazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate, autenticandosi sulla sezione dedicata con SPID, CIE o CNS. Attenzione, la procedura va espletata entro e non oltre 90 giorni dalla data di fine lavori o di collaudo delle opere.