Mediaworld la spara grossa, con 200 euro il Samsung S24 Ultra sarà tuo | Ultimi modelli disponibili

Grazie all’offerta di Mediaworld è possibile acquistare uno degli smartphone più ambiti. Cosa fare per avere l’agevolazione

Le offerte di MediaWorld fanno sempre gola agli avventori che quando possono ne approfittano per acquistare cellulari e tanti altri oggetti tecnologici a cifre piuttosto convenienti rispetto a quelle proposte dal mercato.

Ovviamente queste vantaggiose proposte vanno colte al volo sia perché durano per poco tempo e sia perché le persone giustamente si avventano su di esse non lasciando spazio a chi le nota più tardi.

In questo periodo ne sta circolando una abbastanza allettante che sicuramente in molti avranno notato. D’altronde riguarda uno smartphone di un famoso marchio a livello mondiale, il che già rende l’idea della ressa che può venirsi a creare.

Si tratta del Samsung Galaxy S24 Ultra, ovvero un dei modello più ricercati dagli utenti e dagli appassionati del genere. Ma cosa bisogna fare per poterlo pagare molto di meno rispetto al prezzo di listino? Andiamo a scoprirlo insieme.

Tutti i vari modi per risparmiare sull’acquisto del Samsung Galaxy S24

Per aderire alla promozione attualmente in vigore è necessario andare sul sito ufficiale di MediaWorld e aggiungere al carrello un Samsung Galaxy S24. A quel punto non rimane che inserire il codice 366853 che consente di ottenere subito uno sconto di 200 euro per tutti i Samsung Galaxy S24 Ultra e di 100 euro sui modelli S24 e S24+.

Ma non finisce qui. Come riporta gametimetimers.it potrete usufruire di un’ulteriore agevolazione con la supervalutazione dell’usato fino a 150 euro. Chiaramente questo procedimento si basa su alcuni parametri che si possono leggere chiaramente sul sito del noto brand di tecnologia.

Le altre proposte di MediaWorld

Insomma una vera e propria chance per abbattere notevolmente il costo di questo telefono, la cui quotazione si aggira introno ai 1.500 euro. Tentar non nuoce e poter evitare l’esborso di 350 euro non fa mai male, in particolar modo in questo contesto storico caratterizzato dai rincari dei beni di prima necessità. Dunque per gli sfizi è meglio essere un tantino più oculati.

Da Mediaworld però potrete trovare anche tanti altri prodotti a prezzi vantaggiosi o in promozione. Abbinata a quelli degli smartphone ce n’è un’altra inerente la supervalutazione fino a 400 euro sui tablet Galaxy Tab. Che aspetti? Non resta che andare a scoprire tutti i dettagli così da poter prendere due apparecchi che possono essere molto utili sia per motivi lavorativi e soprattutto durante il proprio tempo libero.