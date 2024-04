Assunzioni Enel, tantissime posizioni aperte: per candidarti ti serve solo questo titolo | Compila il modulo

Chi sogna di lavorare in Enel non dovrebbe lasciarsi sfuggire questa opportunità. Attualmente, infatti, il Gruppo è alla ricerca di nuovo personale da assume. Vediamo quali sono i profili ricercati e come candidarsi all’offerta.

Nato nel 1962 come ente pubblico, il Gruppo Enel (Ente Nazionale per l’Energia Elettrica) è, attualmente, una società per azioni, di cui il principale azionista è lo Stato. Si tratta di un Gruppo molto solido, del resto, è il più grande operatore elettrico del nostro Paese e il secondo in Europa per capacità installata.

Enel Group distribuisce energia elettrica e gas in oltre 31 Paesi nel mondo, soprattutto, in Europa e America Latina e, sebbene, conti oltre 65 mila dipendenti e alla continua ricerca di nuovo personale da inserire per soddisfare le esigenze di ben 75 milioni di clienti.

Per tale ragione, ha annunciato una maxi campagna di recruiting per i prossimi cinque anni, che darà nuove opportunità di lavoro sia a persone con esperienza che a giovani neo diplomati o laureati. Potrebbero essere 4 mila le persone assunte entro il 2026, senza contare gli altri 12 mila posti di lavoro creati grazie all’indotto. Vediamo allora, quali sono i profili maggiormente richiesti e come candidarsi all’offerta.

Nuove assunzioni Enel: i profili maggiormente ricercati

Con l’intento di portare avanti i piani di crescita previsti, il Gruppo Enel ha annunciato una maxi campagna di recruiting che interesserà non solo persone con esperienza, ma anche giovani neo diplomati o laureati.

Nello specifico, la società è alla ricerca di: diplomati per posizioni tecnico operative, climate scenario analyst, key account manager north Italy, product application specialist, enel gridspertise – cybersecurity specialist, enel grispertise – junior electrical & electronic engineer, enel gridspertise – new product introduction engineer, enel gridspertise – PMO and governance specialist, enel gridspertise – senior quality engineer, enel gridspertise – software test engineer . enel gridspertise – stage in procurement supply chain.

Come candidarsi alle offerte di lavoro del Gruppo Enel

Per candidarsi ad una delle posizioni attualmente aperte in Enel, basta collegarsi sul sito web del Gruppo e accedere alla sezione “Enel, Lavora con Noi”. In quest’area sarà possibile verificare le posizioni aperte e le relative sedi, oltre che inserire il proprio curriculum vitae nel database aziendale.

Ricordiamo che, il Gruppo Enel, oltre che per l’Italia, assume personale anche per l’estero. Generalmente, le sedi di lavoro sono situate in Spagna, Portogallo, Grecia e Romania. Ma i nuovi inserimenti riguarderanno anche le sedi presenti in Russia, Stati Uniti, Canada, Messico, Costa Rica, Guatemala, Panama, Brasile, Cile, Argentina, Colombia e Perù.