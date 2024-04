Hai più di 60 anni? Ora ti regalano la spesa per tutta la settimana: recati solo in questo giorno | Vai con il coupon

Una nota catena di supermercati ha varato una promo decisamente allettante per le persone over 60. In che modo saranno agevolate sulla spesa.

Le agevolazioni previste per le persone anziane sono diverse e vanno ricoprire vari ambiti. Tra le più note c’è quella per gli over 75 riguardante il Canone Rai, tassa piuttosto indigesta per molti italiani.

Tra gli incentivi più importanti, ma meno noti va menzionato quello inerente la spesa che riguarda le persone che hanno superato i 60 anni. Dunque una categoria di gran lunga più ampia rispetto a quella Canone.

Al contempo però non riguarda proprio tutti coloro che sono ricompresi in questa fascia d’età, ma solo chi si reca a fare acquisti presso i punti vendita Carrefour e in determinati giorni della settimana. La convenienza però è garantita.

Nello specifico, ecco tutti i dettagli che bisogna assolutamente conoscere rispetto a questa promo varata dalla nota catena di distribuzione che opera in Italia e in svariate altre parti in giro per il mondo.

Gli sconti sulla spesa per Over 60 presso i supermercati Carrefour

Nello specifico le persone che hanno superato i 60 anni se si recano il mercoledì presso un punta vendita Carrefour Iper e Market hanno diritto al 10% di sconto (senza spesa minima). Per chi invece opta per i negozi Express così come si evince dal sito ufficiale Carrefour.it ha la stessa scontistica ma su una spesa base di 10 euro.

In tutti e tre i casi sono però esclusi i prodotti in promozione. Chiaramente ci sono anche altre eccezioni di cui tener conto che si possono trovare tranquillamente sul portale dell’azienda. In questo modo si possono avere tutte le info in merito prima di uscire di casa per andare a fare la spesa.

L’opzione della spesa online

Al passo coi tempi Carrefour offre anche l’opportunità di poter fare la spesa online. Soprattutto per le persone anziane può essere molto comodo così non hanno nemmeno bisogno di uscire di casa e soprattutto non devono sobbarcarsi il peso della buste piene di alimenti e prodotti per la casa.

La consegna è gratuita ogni 7 giorni per una spesa minima di 25 euro. Considerando che ormai in pochi si spingono oltre per più giorni alla settimana può essere davvero un buon compromesso in grado di elevare la qualità della vita dei soggetti un po’ più avanti con l’età. Non resta che connettersi al sito di Carrefour ed espletare questa comodissima pratica.