Il futuro è ad un passo da te: Poste Italiane ti cerca in tutta Italia

Poste Italiane è alla ricerca di numerose figure professionali da inserire nel proprio organico. Di seguito tutti i dettagli relativi alle mansioni da ricoprire e la procedura da seguire per inviare la propria candidatura.

Capita spesso che Poste Italiane cerchi candidati interessati a lavorare per l’azienda. Solitamente, le assunzioni del Gruppo avvengono in massa durante il periodo invernale o estivo e riguardano dalle 4 mila alle 5 mila nuove risorse, su tutto il territorio nazionale. Sono diverse le figure professionali ricercate, soprattutto rivolte a giovani con diploma o laurea, anche senza esperienza.

Attualmente, il Gruppo Poste Italiane occupa una rete di quasi 13 mila uffici postali in cui lavorano oltre 125 mila dipendenti. In più, essendo un’azienda privata, non assume tramite concorsi pubblici, ma solo per chiamata privata diretta. Per inviare la propria candidatura basta individuare la posizione che si vuole ricoprire dalla pagina web dedicata “Lavora con noi” sul sito Poste Italiane e seguire le istruzioni.

Come anticipato, le selezioni riguarderanno varie mansioni, dalla consegna e smistamento della posta, al servizio agli sportelli postali e tante altre attività. Di seguito scopriamo nel dettaglio le posizioni aperte in tutta Italia e come essere assunti da Poste Italiane.

Poste Italiane cerca in tutta Italia

Il gruppo Poste Italiane ha annunciato di voler assumere nuove risorse da impiegare per diverse mansioni. Attualmente, le posizioni aperte per lavorare in Poste Italiane, alle quali è possibile candidarsi sono:

• Figure di fronte end – Bolzano, Trentino Alto Adige.

• Buying e Procurement roles – Roma.

• Addetti alla logistica SDA Express Courier – regioni del Centro Nord Italia

• Portalettere – Lombardia, Veneto, Piemonte, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Umbria, Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Marche.

• Specialisti Consulenti mobili – Pavia, Lecco.

• Cyber Security Internship – Roma

• Jumior Real Estate Engineer – Roma, Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Pescara, Cagliari, Napoli, Reggio Calabria, Bari, Palermo.

Gli interessati alle posizioni di cui prima, possono inviare il proprio curriculum online direttamente sul sito Poste Italiane alla sezione “Lavora con noi”. Nella pagina sono presenti tutte le posizioni aperte in questo momento. Dunque, candidarsi alle posizioni lavorative offerte da Poste Italiane è un’operazione piuttosto semplice e veloce. Una volta selezionata la mansione interessata, basta seguire le istruzioni riportate.

Ad ogni modo, è possibile inviare la propria candidatura spontanea, in ogni momento sul portale Poste Italiane. Ricordiamo infine, che tutti gli annunci di lavoro Poste Italiane sono rivolti ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, ad eccezion fatta per dove è specificato.