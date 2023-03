Nuovo BTP Italia marzo 2028, quanto è conveniente sfruttare questa opportunità di investimento

Di recente è stata resa pubblica la scheda informativa del BTP Italia scadenza marzo 2028, a cura del Dipartimento del tesoro.

Le modalità di collocamento del nuovo BTP Italia, sarà esattamente la stessa delle precedenti emissioni. Pertanto, sono previste due fasi ed il premio fedeltà dell’8 per mille, rivolto a coloro che lo detengono fino alla scadenza dei cinque anni, quindi fino al 14 marzo 2028.

Come i più esperti già sapranno, i Buoni del Tesoro poliennali Italia sono titoli molto simili a quelli “tradizionali” di Stato, ma indicizzati al tasso di inflazione italiana. Si tratta di emissioni con scadenza a medio e lungo termine, normalmente, compresa tra i quattro e gli otto anni e hanno cedole semestrali, con accredito sul conto corrente del risparmiatore. Solitamente, sono titoli destinati ai cosiddetti retail, cioè i risparmiatori e gli investitori privati.

Il collocamento dei BTP Italia, non passa attraverso il sistema asta marginale, ma si svolge tramite MOT di Borsa Italiana. In più, è possibile acquistare il titolo tramite banca, uffici postali oppure, comodamente, attraverso il sistema home banking, a patto che, sia abilitato alle funzioni di trading. Sono previste due fasi di acquisto, di cui, una destinata ai risparmiatori che avrà luogo dal prossimo 6 marzo fino all’8 marzo. Mentre, nella seconda fase di acquisto, che si svolgerà il 9 marzo, potranno intervenire gli investitori istituzionali. Non ci sono ancora notizie ufficiali riguardo al tasso reale annuo garantito, che potrebbe essere comunicato il prossimo 3 marzo. Per quanto riguarda il tasso definitivo, questo sarà comunicato solo prima dell’apertura del collocamento della seconda fase, quindi il 9 marzo.

Nuovo BTP Italia marzo 2028: scheda informativa

Prima di acquistare il BTP Italia è opportuno valutare due informazioni importanti: il codice ISIN, ovvero l’identificativo del titolo, ed il valore della cedola, il cui calcolo sarà effettuato in percentuale. Tuttavia, allo stato attuale, non sono ancora disponibili nella scheda informativa.

Ad oggi, le informazioni riguardo la 19esima emissione del BTP Italia sono:

• la scadenza a 5 anni, quindi il 14 marzo 2028

• il taglio minimo che è possibile acquistare, 1000 euro per i risparmiatori individuali (prima fase), 100 mila euro per gli investitori istituzionali (seconda fase)

• la data di godimento e regolamento (14 marzo 2023)

• rendimenti collegati all’inflazione nazionale con tasso minimo sempre garantito

• cedole pagate ogni sei mesi

• tassazione agevolata al 12,50%

• investimento non vincolato nel tempo

In buona sostanza, caratteristiche in linea con quelle delle precedenti emissioni, compreso il premio fedeltà all’8 per mille, per chi mantiene il titolo fino alla scadenza.