Canone Rai e Bollo auto, come non pagarli senza trasgredire la legge

Esistono diversi modi per non pagare il canone Rai e il bollo auto. Ecco alcuni trucchi legali per evitarli.

Il canone Rai assieme al bollo auto sono, senza alcun dubbio, tra le tasse più odiate dagli italiani. Esse, infatti, devono essere pagate solo per il fatto di possedere qualcosa, che sia esse un apparecchio radiotelevisivo oppure un veicolo a motore.

Il canone Rai ha un importo pari a 90 euro all’anno e viene pagato insieme alla bolletta dell’energia elettrica in dieci rate da 9 euro oppure in 5 rate da 18 euro. L’imposta deve essere obbligatoriamente corrisposta da tutti i cittadini che posseggono almeno un apparecchio radio televisivo. Il bollo auto, invece, è il tributo che va corrisposto annualmente alla propria Regione di residenza. Non ha un importo né una scadenza univoca per tutti, ma deve essere versata da tutti i proprietari di veicoli a motore.

Come per tutte le tasse, però, vanno obbligatoriamente pagate. In caso contrario, si è esposti al rischio di incappare in pesanti sanzioni e multe. Per tale ragione sono tanti i contribuenti alla ricerca di idee e spunti per evitare il pagamento del Canone Rai e del Bollo auto, senza però, trasgredire la legge. La buona notizia è che, esistono dei modi per non pagare queste due tasse, ritenute ingiuste dalla maggior parte degli italiani, ma questi stratagemmi possono essere utili solo per alcune categorie di cittadini.

Canone Rai e Bollo auto: chi può evitarne il pagamento?

Il bollo auto ed il Canone rai sono da molti considerate le tasse più odiate di sempre e, certamente, quelle pagate più malvolentieri. Tuttavia, esistono dei modi, assolutamente legali, per evitarne il pagamento.

Partendo dal canone rai, possono evitarne il pagamento le persone di età pari o superiore a 75 anni, a patto che, soddisfino determinati requisiti reddituali. Poi, ovviamente, hanno diritto all’esenzione del pagamento del canone rai, le persone che non hanno una televisione in casa. In entrambi i casi, però, va presentata una specifica domanda di esonero dal pagamento all’Agenzia delle Entrate.

Anche il bollo auto può essere non pagato, ma solo in determinate circostanze. Ad esempio, la legge prevede l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, nel caso di mezzi destinati alla mobilità di cittadini portatori di handicap o invalidi. Inoltre, l’esenzione dal pagamento del bollo riguarda i possessori di auto ecologiche (elettriche o ibride) e di auto immatricolate da più di trent’anni. Ad ogni modo, essendo una tassa di competenza Regionale, ogni ente lo gestisce in autonomia, pertanto, per avere maggiori informazioni può essere utile consultare il sito della propria Regione di competenza.