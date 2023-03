WhatsApp business, come funziona davvero e perché tutti lo vogliono

Per facilitare la comunicazione coi clienti è nata la piattaforma Whatsapp business, il servizio dell’app di messaggistica istantanea che tutti conosciamo su misura per professionisti e aziende.

Nato nel 2016, si afferma in un primo momento nel mercato indiano, per poi fare il suo avvento in occidente e in tutto il mondo. Con Whatsapp business si offrono molti servizi utilissimi per ogni azienda, dall’automazione dei messaggi alla possibilità di monitorare la clientela attraverso le statistiche.

Vediamo quindi come funziona il servizio Whatsapp business, come fare per attivarlo e quali vantaggi ci permette di avere se siamo dei professionisti titolari di p. iva o aziende.

Quali sono le funzionalità principali di Whatsapp business

Con Whatsapp business, l’azienda o il professionista avrà modo di attivare un profilo ah hoc per la sua attività con tutti i dettagli commerciali indispensabili per permettere alla clientela di fruire del servizio. In particolare, sull’Account Whatsapp Business si potrà inserire:

Indirizzo web;

Indirizzo fisico dell’attività;

Descrizione di attività e servizi offerti;

Orari di apertura.

Oltre a queste fondamentali informazioni, si potranno aggiungere altri dettagli dell’attività per descrivere meglio i servizi offerti, rendendo molto pratico e comodo per il cliente reperire tutti i dati di cui ha bisogno.

Principali vantaggi di avere un account Whatsapp business

Con WhatsApp Business la comunicazione col cliente diventa più efficace e diretta. Inoltre, per avere una panoramica completa delle interazioni coi propri clienti, è possibile usare due particolari servizi offerti soltanto con account Whatsapp business: gli strumenti di analisi e l’automazione del messaggio.

Per quanto riguarda l’automazione del messaggio, essa consiste nel poter inviare alcuni messaggi automatici e preimpostati ai propri clienti, quando questi contattano l’azienda. Allo stesso modo, è possibile inviare un promemoria qualora l’azienda o il professionista abbia un appuntamento in programma col cliente.

Con gli strumenti di analisi, invece, è possibile avere i dati che riguardano l’interazione del professionista coi clienti. Da qui è possibile verificare quante persone hanno visualizzato i messaggi, quante rispondono alle comunicazioni dell’azienda e verificare i progressi compiuti attraverso il marketing aziendale. Solo così le aziende potranno avere una panoramica dei risultati di marketing, e adattare le future campagne in base ai risultati ottenuti in precedenza.

Whatsapp business: come attivare il proprio account

Per attivare la speciale piattaforma aziendale basta seguire pochi semplici passaggi:

Innanzitutto occorre scaricare l’app Whatsapp;

Poi bisogna registrarsi come “Account aziendale”, inserendo i dati dell’attività (indirizzo fisico e web, nome azienda, sito, orario di apertura).

Una volta conclusa l’operazione di registrazione si potranno ottenere tutti i servizi dedicati alle aziende di Whatsapp business.