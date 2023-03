Due asteroidi si avvicinano alla Terra, uno preoccupa anche la Nasa

Asteroidi in rotta verso la terra. È stato avvistato dalla NASA che ha comunicato come l’asteroide 2023 CM si sta dirigendo verso il nostro pianeta a una velocità esorbitante. Ma non è l’unico, pochi giorni fa è stato segnalato l’asteroide 2015 BY310 nell’orbita del pianeta Terra. Allerta massima.

Sono due gli asteroidi che, secondo quanto dice la NASA, stanno per raggiungere il pianeta blu. Il monitoraggio del corpo celeste è continuo da parte degli organi preposti che hanno stabilito le dimensioni definendole simili a quelle di un grattacielo. Per la precisione, l’asteroide è stato definito grande come il Gherkin Building dal Daily Star.

Asteroidi in direzione Terra, cosa sta succedendo

La grande roccia che viene dallo spazio, l’asteroide 2023 CM, ha un orbita che potrebbe portarla a raggiungere il nostro pianeta in poche ore. Martedì 14 marzo potrebbe esserci l’incontro previsto con l’enorme asteroide che è stato avvistato dalla NASA solamente poche settimane fa ed esattamente i primi giorni di febbraio. L’agenzia aerospaziale americana ha continuato a seguire con attenzione la rotta dell’asteroide 2023 CM cercando di calcolare la rotta e valutare gli eventuali rischi.

Stiamo parlando di un asteroide lungo 180 metri che sfreccia verso il pianeta su cui viviamo. La sua velocità è incredibile, la NASA ha calcolato che l’asteroide viaggia a oltre 50.000 km/h. Una rapidità di movimento che sembra eccessivo in proporzione alle misure della roccia spaziale intercettata. Solitamente, infatti, elementi di tale misura non superano i 25 mila km/h o al massimo raggiungono i 40.000 km/h.

La Terra è il pericolo? Le rocce spaziali arriveranno sul Pianeta?

Quali sono le possibili conseguenze? Se dovesse veramente accadere che l’asteroide 2023 CM si avvicini in modo irreparabile alla Terra, le conseguenze potrebbero non essere molto piacevoli. Si teme un reale pericolo per le vite umane, ma non è ancora il momento di farsi prendere dal panico. Attualmente è tutto sotto controllo e la NASA sta calcolando la rotta degli asteroidi avvistati.

L’agenzia aerospaziale americana ha comunicato che gli asteroidi compreso l’asteroide gigantesco 2023 CM, si terranno a debita distanza dal pianeta Terra. Si calcola una lontananza di 3,94 milioni di km dal Pianeta blu, quindi saranno così lontani da garantire la sicurezza per la popolazione terrestre. Mentre nel 2046 si prevede l’arrivo dell’asteroide 2023 DW, scoperto da poco, che giungerà sulla Terra il giorno di San Valentino. Ma gli esperti studieranno la rotta dei corpi celesti fino a quel momento fornendo nuove indicazioni.