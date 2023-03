In aumento i bambini con nomi di città italiane: il più gettonato è inimmaginabile

Molti genitori in questa fase stanno chiamando i loro figli con i nomi delle città del Bel Paese. Vediamo quali sono i più utilizzati soprattutto all’estero

Dare un nome ad un bambino o ad una bambina non è mai semplice. Prima della nascita si passa tantissimo tempo a pensare quale possa essere l’ideale e si fa fatica ad arrivare al dunque. Alcuni sembrano calzanti, altri assolutamente no. Fatto sta che poi arriva il momento e bisogna farsi trovare pronti.

In Italia sotto questo punto di vista sembra di essere tornati indietro nel tempo e molti giovani stanno optando per i nomi dei nonni così come avveniva un tempo, Una tradizione che in qualche modo ritorna e che va a cementare l’indissolubile legame familiare, che è alla base della nostra cultura.

Bambini con i nomi di città italiane: quali sono quelli più di “tendenza”

In generale gli italiani hanno meno fronzoli sotto questo punto di vista. Alle volte optano anche per nomi stranieri, ma i grandi classici in qualche modo regnano sovrani. All’estero invece si viaggia più sulle ali della fantasia e negli Stati Uniti ad esempio si sta espandendo sempre di più la moda di chiamare i propri figli con i nomi di città italiane.

D’altronde gli americani impazziscono per il “made in Italy” ragioni per cui hanno deciso di sbizzirsi in questo modo. Anche in Canada e in Australia questa moda sta spopolando. Nel 2020 il nome Italia è stato dato a 122 bambine negli Stati Uniti. D’altronde Natalia che è usato moltissimo Oltreoceano deriva proprio da Italia.

Andando invece nello specifico delle città spicca Firenze (rigorosamente nella versione inglese Florence). Secondo un recente sondaggio sarebbe piuttosto popolare a New York City. Emilia invece è nella top 50 degli Stati Uniti. Probabilmente il richiamo geografico non è così marcato, ma non è nemmeno così difficile da ipotizzare.

Non potevano mancare all’appello le due città simbolo della penisola, ovvero Roma e Milano, che vivono un’eterna contrapposizione. La prima con il suo fascino storico è tra le principali tendenze del 2023 per quanto concerne i nomi per bambini del 2023. Negli USA per i ragazzi è addirittura triplicato dal 2010 ad oggi. Milano invece essendo unisex può essere affibbiato indistintamente sia ai ragazzi che alle ragazze. Per effetto di ciò è al numero 429 per i ragazzi e al 641 per le ragazze negli Stati Uniti. Viene utilizzato anche nei paesi slavi visto che tradotto significa “caro”.