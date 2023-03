Whatsapp, cosa significa il messaggio 11:11: la spiegazione è clamorosa

Ricevere questo messaggio in codice su Whatsapp può capitare a tutti. Molti lo ignorano, ma sarebbe opportuno capire perché lo si riceve e cosa significa realmente

Whatsapp catalizza su di sé la maggior parte delle attenzioni degli utenti che possiedono uno smartphone. D’altronde si tratta di una sorta di finestra sul mondo che ci permette di poter parlare liberamente con chiunque vogliamo in qualsiasi momento. Quindi se succede qualcosa che in qualche maniera riguarda le sue funzioni è sicuro che i fruitori cercheranno di approfondire la questione.

Non a tutto però c’è una risposta o meglio non sempre arriva a tutti in maniera simultanea. Infatti c’è un “mistero” piuttosto fitto riguardante l’applicazione di messaggistica istantanea del gruppo Meta che è ancora parzialmente irrisolto, ovvero quello messaggio in cui è riportato il codice “11:11”. Ecco cosa significato e quale significato si cela dietro a questa combinazione.

Whatsapp: ecco svelato il significato del messaggio in chat 11:11

In primis è bene precisare che non si tratta di nulla di malefico. Nessun bug o truffa, ma solo uno dei tanti modi di esprimersi dei giovani che nel tempo hanno coniato diversi linguaggi caratterizzati da numeri e simboli. In questo caso gli utenti lo utilizzano per comunicare vari sentimenti ed aspettative.

Nella fattispecie è un messaggio affettuoso che si può ricevere da parte di chi prova affetto. Come per altre mode analoghe ha come obiettivo quello di trasmettere al destinatario un nostro stato d’animo. I numeri però sono legati anche al mondo spirituale. Infatti alcuni li condividono in virtù di determinate coincidenze col mondo reale allo scopo di esprimere un desiderio da esaudire

Ci si può avvalere di questi numeri anche per avvisare di una situazione in cui ci si trova, che può essere scomoda, felice o strana. Insomma i significati sono piuttosto variegati.

Ma non si tratta dell’unico messaggio numerico di cui la gente si avvale per comunicare. Ad esempio è stato ideato uno di gran lunga più specifico utilizzati per lo più dai ragazzi adolescenti per dichiarare il proprio amore o esprimere il loro affetto. Si tratta del 1437 che stando al linguaggio dei teenagers significherebbe “Ti amo per sempre”. Il tutto al passo coi tempi ha logicamente una derivazione inglese. Eccola nello specifico:

1 sarebbe “I”,

4 sta per “love”,

3 sta per “you”,

7 significa “forever”, ovvero per sempre.

Naturalmente questo messaggio lo si può ricevere anche su altre piattaforme piuttosto note come Telegram e Messenger. L’importante è capire come comprenderli onde evitare di andare nel pallone.