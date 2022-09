Il sole si spegnerà, finirà tutto: c’è già una data

Il sole ha circa 5 miliardi di anni e un giorno si spegnerà raffreddando l’intero sistema solare. Che fine farà la Terra? Scopriamo cosa succederà secondo gli esperti.

Il sole, insieme ad ossigeno, acqua e cibo, è la fonte della nostra vita. Eppure, secondo esperti e studiosi, il nostro astro si trova metà della sua vita e, come tutte le stelle, terminerà il suo ciclo evolutivo e si spegnerà! Un’ipotesi che spaventa non poco! Per cui, a questo punto ci chiediamo, finirà tutto? Cosa accadrà?

Il sole si spegne: cosa succederà?

Se, da un momento all’altro, il sole dovesse spegnersi, dopo appena 8 minuti (questo è il tempo che ci mette la luce ad arrivare dal sole alla terra), ogni angolo della Terra si troverebbe al buio. Solo la luce riflessa dagli altri pianeti, potrebbe illuminarci per ancora un’ora. Intanto, nel giro di pochissimo tempo, molte piante inizierebbero a morire a causa della conclusione del processo di fotosintesi. Va da sé, che senza la costante produzione di ossigeno delle piante, anche altre forme di vita sul pianeta avrebbero i minuti contati.

Le temperature, nel giro di pochi giorni, calerebbero sensibilmente, raggiungendo lo zero e, continuerebbero progressivamente a calare fino a raggiungere una temperatura ci circa – 160°. A detta di diversi studi, dopo solo un mese, l’intero pianeta potrebbe essere totalmente ricoperto di ghiaccio e ciò segnerebbe la fine di tutti gli essere viventi.

Il sole si spegnerà: c’è già una data?

Del sole non sappiamo proprio tutto, ma grazie a diverse missioni e numerosi studi divulgati, sappiamo qualcosa in più. Sappiamo, ad esempio, che la nostra stella ha 4,57 miliardi di anni e che ha un’età stimata di circa 10 miliardi di anni. In buona sostanza, si trova nel bel mezzo del proprio ciclo vitale.

Secondo uno studio pubblicato nel 2018 sulla rivista Nature Astronomy, tra circa 3,5 miliardi di anni, il sole raggiungerà il massimo della sua temperatura, raggiungendo lo stadio di gigante rossa, e per allora avrà 8 miliardi di anni. Dopodiché, una volta che l’idrogeno nucleare sarà completamente bruciato, il sole si raffredderà per diventare una stella nana nera e, quindi invisibile.

Quindi, sì! Come tutte le stelle, anche il sole si spegnerà definitivamente! Ma questo accadrà solo quando avrà tra i 10 e gli 11 miliardi di anni e, poiché il sole si è formato circa 5 miliardi di anni fa, continuerà a esistere ancora per un tempo altrettanto lungo. Insomma, niente panico! Prima che l’inverno solare raggiunga la Terra ci vorrà ancora molto, molto tempo!