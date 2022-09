Spesa, la classifica dei migliori supermercati: ci sono sorprese

In Italia una persona su due trascorre al supermercato almeno due ore della propria settimana. Eppure, non tutti sanno quali sono i migliori supermercati dove fare la spesa. Scopriamo insieme la classifica, continuate a leggere ci saranno interessanti sorprese.

Nel nostro Bel Paese, una famiglia spende mediamente 300 euro al mese per la spesa alimentare. Ma tutti conoscono davvero quali sono i migliori supermercati per fare la spesa alimentare e non? Ebbene, ci ha pensato Altroconsumo a buttare giù un’interessante classifica dei migliori supermercati. Vale la pena dare un’occhiata, potrebbero esserci delle vere e proprie sorprese.

Spesa: ecco la classifica dei migliori supermercati italiani

L’indagine svolta da Altroconsumo ha visto coinvolte migliaia persone. Tutte hanno espresso le loro preferenze sulla base di alcuni importanti criteri: igiene e pulizia, qualità dei prodotti, prezzo dei prodotti e attesa alla cassa.

Il sondaggio, inoltre, è stato sottoposto agli intervistati per quattro principali categorie: supermercati e ipermercati, catene locali, discount e store online.

Supermercati ed Ipermercati

La prima tipologia che riguarda supermercati e ipermercati, vede il gradino più alto del podio occupato da Esselunga, seguito al secondo posto da Ipercoop / Coop&Coop, si aggiudica la medaglia di bronzo nella categoria ipermercati e supermercati la Coop.

Catene locali

La classica che riguarda le catene locali, vede al primo posto la catena romana Pewex e la catena veneta Cadoro, premiate per l’eccellente qualità dei prodotti.

Discount

Per i discount, invece, al primo posto troviamo Aldi, seguito al secondo posto per una manciata di voti da Eurospin. Mentre il terzo posto è occupato da Prix.

Store online

L’ultima classifica, stilata da Altroconsumo, riguarda gli store online, ancora poco utilizzati dagli italiani. Ad ogni modo, i primi tre posti sono occupato da Iperal, Unes e Alì.

Come risparmiare sulla spesa quotidiana? Ecco i consigli di Altroconsumo

Oltre alle classifiche dei migliori supermercati italiani, Altroconsumo ha stilato una lista di utili suggerimenti per risparmiare qualche euro sulla spesa quotidiana. Il primo consiglio per una spesa più oculata, è stilare una dettagliata lista dei prodotti da comprare, facendo attenzione a ciò che realmente occorre.

Un altro ottimo trucchetto, niente affatto banale, per evitare sprechi ed inutili acquisti è andare al supermercato a stomaco pieno. Essere affamati spinge inevitabilmente ad acquistare molte più cose rispetto a quelle che realmente occorrono. Ecco perché, gli esperti di Altroconsumo consigliano di fare la spesa alimentare subito dopo colazione o dopo pranzo.

Un’altra buona tattica per una spesa il più oculata possibile, è preferire un porta spesa di dimensioni ridotte. Magari scegliendo il cestello rispetto al carrello.