Spesa, risparmi 3.000 euro se la fai qui: la classifica di Altroconsumo

Quali sono i supermercati in cui si risparmia di più? Ecco la classifica dei supermercati più convenienti stilata da Altroconsumo.

Facendo attenzione a dove fare la spesa è possibile risparmiare circa 3.000 euro all’anno: è quanto emerge dall’analisi annuale di Altroconsumo che ha classificato i supermercati più economici delle diverse città italiane.

Sono stati elaborati i dati raccolti su un campione di oltre 1,6 milioni di prezzi in 1.171 punti vendita di 67 città italiane, prendendo in esame due categorie di negozi: gli iper e supermercati e i discount. Sono state quindi stilate diverse classifiche: una per la spesa mista, una per la spesa con i prodotti più economici sullo scaffale, una con i prodotti di marca del supermercato di riferimento, una per i prodotti a marchio commerciale (private label).

Le classifiche dei supermercati più economici secondo Altroconsumo

La classifica per la spesa mista vede trionfare Famila Superstore e Dok: sono questi i supermercati e gli ipermercati più economici. In fondo alla classifica, invece, trovano posto Carrefour e Bennet, con un incremento dei costi del 11-12%.

Per quanto riguarda la spesa economica, invece, l’attenzione è concentrata principalmente sui discount, i punti vendita da sempre più convenienti: in cima alla classifica spiccano Aldi ed Eurospin a pari merito, con prezzi più bassi del 34% rispetto al discount che si è classificato per ultimo, cioè Carrefour Market. Nella classifica della spesa economica troviamo anche i supermercati Esselunga Superstore ed Esselunga, che presentano prezzi più alti del 9 e 12% rispetto a quelli dei discount.

Dai dati raccolti ed elaborati a partire dai prezzi emerge che le famiglie italiane desiderano acquistare prodotti di marca ma non possono concentrarsi sull’acquisto di questi articoli, a causa delle difficoltà economiche. Nella classifica dei prodotti di marca Esselunga risulta il miglior brand per rapporto qualità/prezzo: è possibile risparmiare fino al 9% rispetto a Carrefour Market, che anche qui si piazza all’ultimo posto.

L’ultima graduatoria stilata da Altroconsumo riguarda, infine, i prodotti a marchio commerciale: Carrefour sale alla prima posizione dal quinto posto e supera Conad, che deteneva il primato. Quali sono, invece, i supermercati meno economici per quanto riguarda i prodotti commerciali in vendita? Sul fondo della classifica troviamo Bennet, Eurospar ed Esselunga che sono più costosi rispettivamente del 19%, 18% e 16% rispetto a quelli Carrefour.

Passando all’analisi delle città al primo posto per risparmio nei supermercati troviamo Parma, incoronata come il luogo in cui i prezzi sono più bassi. Scendendo nella classifica troviamo Bologna, Venezia, Ravenna e Vicenza.