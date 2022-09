Pannelli solari liberi! La notizia che tutti aspettavano: basta un modulo

Dopo un’attesa di qualche mese parte, finalmente, il decreto pannelli solari liberi! Ecco cosa sono e perché ci salvano la casa.

Il caro bollette ha spinto il Governo a dare il via all’installazione dei pannelli solari liberi. Per la verità, la norma era stata approvata già ad aprile ed ora, finalmente, attraverso un semplice modulo da compilare online, è possibile installare i pannelli solari liberi sui tetti di abitazioni o dei capannoni industriali. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa sono e perché sono considerati una vera e propria rivoluzione.

Cosa sono i pannelli solari liberi

Pannelli solari liberi significa realizzare impianti fotovoltaici praticamente ovunque (esclusi edifici che hanno dei vincoli), senza nessuna autorizzazione preventiva. In buona sostanza, il procedimento per installare un impianto solare sarà molto più semplice e snello, di fatto, equiparato ad effettuare una manutenzione ordinaria.

Questa norma rappresenta una vera e propria rivoluzione nel sistema delle energie rinnovabili, perché va ad abbattere drasticamente i tempi per ottenere le autorizzazioni necessarie per installare impianti oltre i 50 kw di potenza. Una soluzione piuttosto gradita. A confermarlo i numeri! Ad oggi in Italia i tetti che verranno ricoperti da pannelli solari sono almeno 12 milioni.

Pannelli solari liberi: perché ci salvano la casa?

La norma introdotta dal Governo, si prefigge di avvicinare i cittadini e le imprese verso l’autoproduzione di energia, in modo tale da ridurre il peso del caro bollette. A conti fatti, installare un impianto fotovoltaico sui nostri tetti comporterebbe subito un taglio di oltre il 30% sul costo della bolletta. Percentuale che potrebbe arrivare vicina allo zero, una volta ammortizzati i costi iniziali.

Senza contare che, l’autoproduzione di energia, potrebbe dare anche la possibilità di cedere l’energia e dunque, diventare una possibile fonte di guadagno!

Pannelli solari liberi sui tetti: come procedere?

Secondo le indicazioni del decreto del Ministro della Transizione Ecologica è possibile installare i pannelli solari, senza dover perdere tempo tra uffici e autorizzazioni, in tre semplicissimi step.

Anzitutto, è necessario inviare il modulo al gestore di rete. Successivamente all’invio, basta attendere la verifica da parte del gestore della compatibilità della domanda. Infine, in caso di esito positivo delle verifiche, non resta altro che attendere l’avvio automatico dell’iter di connessione da parte del gestore.

Pannelli solari liberi: ecco quanto costa

Abbiamo accennato ai diversi vantaggi che comporterebbe l’installazione di un impianto fotovoltaico, ora passiamo alla stima dei costi.

Premesso che sui costi influisce molto la grandezza e la potenza espressa dall’impianto, normalmente, si spende sugli 11 mila euro per l’acquisto e l’installazione, ai quali devono essere aggiunti i costi variabili, come ad esempio quelli per l’aggancio alla rete elettrica. Tuttavia, è importante sapere che ci sono numerose agevolazioni per l’acquisto e l’installazione dei pannelli solari, per cui vale la pena farci un pensierino!