Il continuo aumento delle quotazioni del gas, non promettono nulla di buono! Pare che ci aspetti un inverno davvero molto duro. Ecco tutti i trucchi per risparmiare gas e vivere sereni!

Quando le temperature iniziano a calare, l’uso del riscaldamento è fondamentale! Tuttavia, a causa del caro energia, è importante tenere costantemente sotto controllo i consumi e far sì, che la bolletta del gas rimanga il più possibile contenuta. Ecco alcuni utili trucchi per risparmiare su gas e riscaldamento!

Come risparmiare sul gas?

A causa della crisi delle materie prime e del conflitto in Ucraina, ci aspetta davvero un lungo inverno, soprattutto, per quanto riguarda i rincari sulle bollette del gas. Per questo motivo, qualche piccolo suggerimento per risparmiare, ci aiuterà sicuramente ad affrontare con maggiore serenità i lunghi periodi di freddo che ci aspettano!

Manutenzione a caldaia e termosifoni

Uno dei punti fondamentali per risparmiare sul gas è sicuramente il controllo e la manutenzione periodica di caldaia e termosifoni. Il corretto funzionamento della caldaia e dei termosifoni ci assicura una drastica riduzione degli sprechi e, dunque, un primo utile passo verso il risparmio del gas.

Evitare le dispersioni di calore

Una buona abitudine, per risparmiare sul gas, è quello di evitare spifferi e dispersioni di calore. Per cui, per evitare brutte sorprese in bolletta, quando usiamo il riscaldamento, evitiamo porte e finestre aperte e assicuriamoci che il nostro ambiente domestico sia completamente isolato.

Controllare le temperature

Accendere e spegnere di continuo l’impianto, oltre che regolare il termostato su temperature eccessivamente alte, incide notevolmente sull’aumento della bolletta del gas (6% dei consumi di gas in bolletta per ogni grado in più). Per cui, è opportuno preferire far lavorare l’impianto in maniera costante, tenendo una temperatura tra i 18 e i 20 gradi

Usare valvole termostatiche

Non tutti conoscono i vantaggi di questi dispositivi, eppure, le valvole termostatiche sono un eccellente soluzione per gestire i consumi del nostro riscaldamento e risparmiare sulla bolletta del gas. Infatti, grazie a questi dispositivi, possiamo avere il controllo della temperatura in ogni singola stanza della nostra abitazione, ad esempio, evitando calore eccessivo in stanze poco utilizzate, durante le ore notturne quando siamo fuori casa.

Installare riduttori di flusso

Un semplice trucchetto per risparmiare sul gas, sono anche i riduttori di flusso che aiutano a gestire il consumo e a ridurre gli sprechi di acqua calda.

Ottimizzare i consumi in cucina

Esistono una serie di trucchi da seguire anche in cucina, se si vuole risparmiare sul gas. Innanzitutto, il consiglio è utilizzare pentole metalliche di buona qualità, con una base che permettano la distribuzione uniforme del calore. Inoltre, è preferibile utilizzare il coperchio, quando è possibile. Occhio anche al metodo di cottura e le quantità di cibo da cucinare. Una buona soluzione potrebbe essere preferire il metodo di cottura al vapore e cucinare grandi quantità di cibo da conservare e consumare anche in seguito. Piccoli trucchi utili non solo al nostro benessere fisico ma anche a quello economico!