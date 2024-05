Bonus disoccupati 2024, incentivi e agevolazioni fino a 1500 euro | Presenta subito la tua domanda

Andiamo a scoprire quali sono i bonus e le agevolazioni di cui possono beneficiare le persone disoccupate nel corso dell’anno solare 2024.

La disoccupazione è una condizione in cui si possono ritrovare diversi lavoratori nel corso della propria vita. Quando capita non bisogna farsi prendere dal panico, ma va semplicemente affrontata per quello che realmente è.

Infatti si tratta di una fase che prima o poi termina con la firma di un nuovo contratto di lavoro che dà il via ad un nuovo percorso. Nel frattempo ci si può avvalere di molteplici strumenti di guadagno alternativo.

In Italia i disoccupati che hanno prestato servizio in precedenza attenendosi alle regole hanno diritto a delle agevolazioni per il periodo di inattività. Alcune sono decisamente più risapute altre un po’ meno.

Andiamo a fare una panoramica generale di questi strumenti che possono essere delle ottime ancore di salvezza per le persone che in una determinata fase del proprio percorso professionale si ritrovano a non lavorare.

Bonus disoccupati: le opportunità e le indennità più note

Il più celebre è chiaramente la Naspi (Indennità mensile di disoccupazione) che spetta ai lavoratori con contratto subordinato che hanno involontariamente perso l’occupazione o che sono stati licenziati. Non possono averla i lavoratori che si dimettono a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa che vanno accuratamente dimostrate.

Per i titolari di collaborazione coordinata e continuativa che perdono il lavoro c’è invece la DIS-COLL. In pratica questa indennità riguarda i collaboratori coordinati continuativi ed è erogata dall’Inps. Per quanto riguarda questo sussidio sono necessari tutta una serie di calcoli e requisiti che di cui è bene parlarne proprio con l’Istituto di Previdenza.

Disoccupati: le agevolazioni meno note

Passando agli strumenti più specifici dal 1 gennaio 2023 è arrivato l’Assegno di Inclusione (che di fatto ha sostituito il Reddito di Cittadinanza). Ha come intento quello di contrastare la povertà e la fragilità e riguarda appunto le fasce più deboli. Sulla stessa falsa riga troviamo il Supporto per la Formazione il Lavoro.

Riguarda le persone occupabili tra i 18 e i 59 anni che non navigano in buone acque e che sono senza impiego. Per loro, come riportato da ticonsiglio.com, è prevista un’indennità di 350 euro che però viene erogata solo a chi partecipa ad attività formative propedeutiche all’inserimento nel mondo del lavoro. Vanno inoltre menzionati l’Assegno di Ricollocazione, il Bonus 1000 euro per disoccupati e l’Iscro che riguarda invece i titolari di partita Iva.