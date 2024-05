Bonus trasporti, finalmente spetta a tutti: solo con questa carta potrai viaggiare gratis | Non occorre presentare l’ISEE

Arriva finalmente il bonus trasporti 2024, basta questa carta e potrai viaggiare gratis. Ecco come ottenerlo subito.

Il bonus trasporto o bonus trasporto pubblico consiste in uno sconto sull’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico. Il benefit, che ha un importo di 60 euro, è riconosciuto proprio a tutti, cittadini e famiglie, a una specifica condizione.

Infatti, lo sconto è riservato esclusivamente ai possessori di Social Card Dedicata a Te. Ricordiamo che la Social card, inizialmente introdotta nel 2023, è la prepagata riconosciuta alle famiglie con almeno tre componenti e con un indicatore ISEE non superiore a 15 mila euro. La carta Dedicata a Te conteneva esattamente 382,50 euro, spendibili per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

Tuttavia, con lo scopo di sostenere le famiglie maggiormente in difficoltà economica nella lotta al caro carburanti, la squadra di Governo aveva stanziato, con il Decreto Energia, un’ulteriore ricarica di 77,20 euro, proprio per il rifornimento auto o per l’acquisto di abbonamento al servizio di trasporto pubblico.

Vediamo allora, cosa fare e quali documenti presentare per ottenerlo.

Bonus trasporti 2024: come ottenerlo

Per ottenere lo sconto sui costi sostenuti per l’acquisto di abbonamenti, annuali o mensili, per i servizi pubblici, non è necessario presentare l’ISEE, ma viene riconosciuto esclusivamente ai cittadini e i nuclei familiari possessori di Social Card Dedicata a Te. Così che, il contributo sarà erogato solo alle famiglie con almeno tre componenti e con reddito ISEE non superiore a 15 mila euro, a cui è stata assegnata la Carta Dedicata a Te.

Il bonus trasporto può essere richiesto direttamente sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims), presentando: il documento di identità in corso di validità del beneficiario e l’autocertificazione del reddito lordo annuo.

Come presentare domanda per il bonus trasporti 2024

Ricapitolando, hanno diritto al bonus per il trasporto pubblico 2024, i possessori di Social card Dedicata a Te. Per presentare la propria richiesta è necessario collegarsi sulla piattaforma del bonus trasporti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims), autenticandosi con SPID di 2° livello o Carta di Identità Elettronica (CIE). La richiesta può essere presentata anche per i figli fiscalmente a carico, a patto che siano minorenni, accedendo alla piattaforma tramite il proprio SPID o CIE. In caso di figli maggiorenni, anche se fiscalmente a carico, dovranno provvedere personalmente ad inoltrare la domanda.

Attualmente, non ci sono ancora informazioni certe sui tempi di accredito del bonus sulla Social Card. In attesa della pubblicazione del decreto attuativo, che rinnoverà la carta Dedicata a Te, sarà ufficializzato tutto.