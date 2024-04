Bollette luce e gas, ora puoi tirare un sospiro di sollievo: 1000€ per te e paghi anche gli arretrati | E’ scritto nel contratto

Arriva come una boccata di ossigeno il nuovo bonus bollette luce e gas da 1000 euro. Ecco a chi spetta e come ottenerlo.

Sebbene, attualmente, gli aiuti da parte dello Stato non manchino, per far fronte ai continui aumenti dei prezzi di luce e gas, arriva un nuovo contributo destinato alle famiglie che faticano a sostenere il peso delle bollette.

Nello specifico, la misura nota anche come bonus bollette, prevede uno sconto sull’importo dovuto per i consumi di energia elettrica, gas e acqua.

Come spesso accade, però, non è riconosciuta a tutti e, soprattutto, non nella stesso importo. Infatti, ha diritto al beneficio esclusivamente chi soddisfa determinati requisiti. Vediamo allora, a chi spetta e cosa fare per ottenerlo.

Bonus bollette: a chi spetta

Il bonus bollette è un’agevolazione, riconosciuta ai nuclei familiari in situazioni di difficoltà economica, che consente di risparmiare sui consumi di energia elettrica, gas e acqua. Ovviamente, il benefico non è concesso a tutti ma solo a chi soddisfa determinati requisiti. Nello specifico, per ottenere lo sconto sulle bollette della luce è necessario avere un valore ISEE non superiore a 9.530 euro. Valore che sale a 20 mila in caso di nuclei familiari con almeno 4 figli a carico. Come abbiamo anticipato, anche l’importo riconosciuto può essere diverso. Esso, infatti, dipende dal numero di componenti della famiglia. Ad esempio, ai nuclei familiari composti da più di 4 persone, lo sconto arriva a 655,20 euro annuali, ma scende al diminuire del numero dei componenti.

I requisiti da soddisfare per ottenere il bonus gas sono sostanzialmente gli stessi del bonus luce, tuttavia, in questo caso, viene considerato anche l’utilizzo che si fa del gas e la zona climatica in cui si risiede. In presenza delle condizioni più favorevoli, viene riconosciuto un importo massimo di 360,36 euro all’anno, ma scende al variare delle condizioni. Le famiglie economicamente più svantaggiate hanno diritto anche al bonus idrico che riconosce 50 litri di acqua al giorno per ogni componente del nucleo familiare. In questo caso, però, non è possibile quantificare il beneficio economico, considerato che molto dipende dal proprio fornitore. Ad ogni modo, a conti fatti ogni famiglia può beneficiare di uno sconto che supera i 1000 euro all’anno sui consumi per acqua, luce e gas.

Come ottenere il bonus bollette 2024

Per ottenere il bonus bollette non è necessario presentare alcuna domanda. Infatti, l’agevolazione viene riconosciuta automaticamente al rinnovo del calcolo ISEE.

A questo punto, sarà l’INPS a trasmettere i dati dei consumatori cittadini percettori delle agevolazioni sulle bollette delle utenze domestiche.