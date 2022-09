Lidl, in fila per l’elettrodomestico a prezzo stracciato: dal 5 settembre

Oltre alle solite offerte nel Volantino Lidl che va dal 5 all’11 settembre, troviamo anche una promozione imperdibile su un famoso elettrodomestico. L’offerta sarà valida pochi giorni, bisogna affrettarsi.

Nei supermercati Lidl di Francia,Germania e Svizzera il piccolo elettrodomestico ha già fatto faville. Vediamo nel dettaglio.

Dal 5 Settembre tutti in fila per il piccolo elettrodomestico dei negozi Lidl

L’inverno è molto vicino e presto potremo ricominciare a cucinare invitanti piatti caldi. Lidl anticipa i nostri desideri e la prossima settimana offre un’occasione imperdibile su un Robot da Cucina, insieme a tante promozioni su prodotti alimentari.

Un’ondata di maxi sconti da Lidl, che per la prossima settimana amplia il sotto costo con tanti prodotti freschi. Ma forse la vera scusa per andare nei famosi supermercati della catena tedesca è l’offerta per un prodotto imperdibile che tante famiglie potranno acquistare ad un prezzo molto competitivo. Vediamo nel dettaglio anche i prodotti su cui potremo risparmiare di più.

Sotto Costo Lidl: elettrodomestici e tanti prodotti di marca scontati

Il Volantino che va dal 5 all’11 Settembre mette in primo piano tante offerte di prodotti alimentari e a lunga scadenza, tutti di grandi marchi. Sconti anche per i prodotti di pulizia e igiene. Potremo fare scorta per la famiglia grazie anche alle Maxi Confezioni formato convenienza.

Continua la promozione anche sulla famosa linea di prodotti “Sapori dal mondo”, con prezzi imbattibili su Wurstel, Canederli, Spatzli, Cotolette di Suino all’austriaca e Crocchette di Patate e. Ma anche nel non-food troviamo interessanti sconti, soprattutto per quel che riguarda il Back To School. Agende scolastiche e molti articoli da cancelleria.

Ampio spazio è dedicato anche agli attrezzi fai-da-te, agli sconti su intimo e abbigliamento per bambini e ai prodotti per la salute e igiene personale. Ma il vero protagonista di questo Volantino è un elettrodomestico che sicuramente tutte le famiglie vorrebbero acquistare.

Lidl: il piccolo robot da cucina a un prezzo stracciato

Chi ama cucinare sa bene che per ottenere piatti strepitosi ci vuole la giusta attrezzatura. A maggior ragione per una famiglia numerosa, che deve sfornare ricette a ogni ora del dì. Un vero aiuto può arrivare dai Robot da Cucina.

Questo tipo di elettrodomestico offre tantissimi vantaggi ma come sappiamo i prezzi non sono generalmente molto bassi. Fortunatamente Lidl offre l’opportunità a tutti di acquistare un prodotto di spicco a un prezzo conveniente. La promozione è valida dal 5 all’11 settembre 2022.

Finalmente è arrivato anche in Italia il famosissimo Robot Da Cucina Monsieur Cuisine, dopo l’approdo anche nei supermercati Lidl di Francia, Germania e Svizzera. Con soli 499,00€ anche gli italiani potranno portare a casa questo famoso elettrodomestico, da tenere necessariamente in casa.

Con questo strumento si possono programmare migliaia di ricette e si può facilmente impastare, cuocere a vapore, fare gli arrosti e i risotti. Persino tritare e preparare frullati e freschi smoothie. Una macchina dalle mille risorse pronta a deliziare i vostri palati.