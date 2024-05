Amazon assume subito, per candidarti porta questo documento: nessuno potrà scavalcarti | Compila il form

Il colosso americano dell’e-commerce è alla ricerca di nuovo personale da inserire nel proprio organico. Vediamo quali sono i profili ricercati e come candidarsi.

L’azienda di commercio elettronico statunitense fondata da Jeff Bezos nel 1994, nel corso degli anni ne ha fatto di strada, fino a diventare un vero e proprio colosso.

Attualmente, Amazon è quotata al NASDAQ è conta oltre 1 milione e 600 mila di collaboratori a livello globale.

Nel nostro Paese è presente dal 2010 e impiega quasi 18 mila dipendenti, anche se da tempo il noto brand ha avviato una maxi campagna di recruiting rivolto sia a persone con esperienza che a giovani neodiplomati, laureandi o laureati. Sono numerosi i profili ricercati per le diverse sedi presenti sul tutto il territorio nazionale.

Nuove assunzioni Amazon: i profili ricercato

Il colosso del commercio è presente nel nostro Paese dal 2010 e, attualmente, conta quasi 18 mila collaboratori. Tuttavia, trattandosi di un’azienda in continua espansione, da tempo Amazon ha avviato una maxi campagna di recruiting rivolta sia a personale con esperienza pregressa che a giovani neodiplomati, laureandi o laureati.

I profili maggiormente richiesti sono: operai magazzinieri addetti alla movimentazione della merce, alla ricezione dei prodotti, all’imballaggio, allo smistamento e alle spedizioni. Amazon cerca anche personale disponibile a lavorare in smart working, anche in questo caso, sono diversi i profili richiesti. I requisiti, chiaramente, cambiano in base al profilo desiderato, ma in linea generale possiamo dire che è ben gradita la disponibilità a lavorare su turni, la flessibilità, la motivazione e la predisposizione al lavoro di gruppo.

Lavorare in Amazon: come candidarsi alle offerte

Al momento, sono davvero tante le posizioni aperte in Amazon. Per visionarle tutte basta collegarsi sul sito web dell’azienda e accedere alla sezione “Amazon Lavora con Noi”. Una volta individuato e selezionato il profilo e la sede di lavoro di maggior interesse, sarà possibile inviare il proprio curriculum vitae e allegare una lettera di presentazione (facoltativa), previa registrazione sul portale compilando il form.

Insomma, chi sogna di lavorare per un gruppo solido, moderno, organizzato e in continua crescita, non dovrebbe lasciarsi sfuggire questa opportunità di impiego. Tra l’altro Amazon investe molto sui giovani ed è sempre pronta ad inserire nel proprio gruppo nuovi talenti attraverso programmi di stage e tirocini, a cui, spesso seguono contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.