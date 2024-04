Trony assume subito, tantissime le posizioni aperte in Italia: con questo foglio il posto è tuo| Candidati entro 48 ore

Nuove assunzioni urgenti nella nota catena di negozi Trony. Bastano pochi requisiti ed il posto è tuo. Ecco come candidarsi alle offerte.

Trony è una famosissima catena di negozi di elettronica di consumo, elettrodomestici, informatica e telefonia. Nata nel 1991, negli anni è cresciuta in maniera esponenziale, tant’è che oggi vanta 209 punti vendita e oltre 3.500 dipendenti sparsi nelle diverse sedi del territorio nazionale.

Con un fatturato che supera il miliardo di euro, attualmente, l’azienda è una delle più importanti in Italia, ciò nonostante è alla continua ricerca di nuovo personale da inserire all’interno del proprio team di lavoro.

Sono numerose le posizioni aperte, rivolte sia a chi ha già esperienza nel settore che a giovani neo laureati o diplomati. Vediamo, quali sono i profili maggiormente ricercati e come candidarsi alle offerte di lavoro Trony.

Trony Lavora con Noi: i profili maggiormente richiesti

La nota catena italiana di vendita e distribuzione di elettronica di consumo, elettrodomestici, telefonia e informatica conta oltre 3 mila dipendenti in tutto il Paese, tuttavia, essendo un gruppo in continua crescita è sempre alla ricerca di nuovo personale da inserire nel proprio organico. Le offerte sono rivolte sia a chi ha già acquisito esperienza nel settore che a giovani neo laureati o diplomati.

Le posizioni, attualmente, aperte sono diverse: Addetti alle vendite, Addetti alle consegne, cassieri, magazzinieri, responsabile punto vendita, Addetti al Servizio clienti e Fatturazione, Responsabile amministrativo, responsabile Marketing e Acquisti, Copywriter e Promoter. I requisiti richiesti, ovviamente, variano in base al profilo desiderato. In linea generale, comunque, è ben gradita la passione per il prodotto e una buona propensione al lavoro di gruppo e al rapporto con la clientela.

Offerte di lavoro Trony: come candidarsi

Candidarsi alle offerte di lavoro Trony è molto semplice. Innanzitutto, è necessario collegarsi al sito del Gruppo e aprire la sezione dedicata al recruiting Trony Lavora con Noi. Qui basterà inserire i dati richiesti. Dunque, la sede di lavoro desiderata, il ruolo che si intende ricoprire, i propri dati e l’indirizzo e-mail. Una volta terminata la procedura, sarà sufficiente allegare il proprio curriculum vitae e acconsentire al trattamento dei dati personali.

Lavorare in Trony significa collaborare con un gruppo solido e in continua espansione, dunque, chi ha passione per il settore non dovrebbe lasciarsi sfuggire questa opportunità e candidarsi subito!