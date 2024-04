Sei stato in questa città? Ora ti multano senza motivo: dovrai sborsare oltre 3.000€ | Puoi annullarla solo così

Si è trattato di un caso a dir poco eclatante che ha portato un automobilista a ricevere delle multe senza aver commesso nessuna infrazione.

Ricevere delle multe fa sempre scattare una sorta di rabbia. Che sia contro chi l’ha comminata o contro noi stessi (quando sappiamo bene che è tutta colpa nostra) si tratta di un sentimento piuttosto comune in questi casi.

E se la contravvenzione fosse frutto di un errore altrui? E se le sanzioni ingiuste fossero molteplici? In che modo si reagirebbe? Certo si tratta di un qualcosa di molto difficile, ma a quanto pare non impossibile.

Infatti è ciò che è successo ad un cittadino italiano a cui sono state recapitate ben 51 multe per errore. Di primo impatto avrà pensato di essere stato preso di mira da qualcuno, anche perché era oggettivamente innocente.

In pratica le multe sono state inviate dal Comune di Napoli dove però questa persona non ha mai circolato con la propria automobile. E allora cosa è successo esattamente? Andiamo a scoprirlo insieme.

Cosa ha innescato il meccanismo delle 51 multe da parte del Comune di Napoli

L’origine di questo meccanismo errato è stato il sistema automatico di lettura della targa che ha portato all’invio di 51 verbali alla persona sbagliata. Il Comune di Napoli attraverso un comunicato ha però specificato che si è trattato di un sbaglio.

Come si legge nella nota il tutto è riconducibile al sistema di lettura sopracitato che ha indotto in errore gli operatori di volta in volta chiamati ad accertare l’infrazione. Nello specifico erano stati inviati alla persona sbagliata ben 51 verbali per l’accesso non consentito alla ZTL attraverso il varco di Via Mezzocannone.

Come si è risolta la vicenda

Fortunatamente il disguido si è risolto e la Polizia locale una volta appurato il tutto ha provveduto ad annullare i verbali così come riportato da notizie.virgilio.it. Dunque una vicenda che si è risolta per il meglio che però la dice lunga su come alle volte la tecnologia se non controllata a dovere dall’uomo possa fare dei veri e propri danni.

La targa del veicolo che di fatto non è mai transitato per il tratto di strada del centro cittadino partenopeo è stata inserita in una “white list”. L’obiettivo naturalmente è evitare che l’errore possa ripetersi in futuro e che le sanzioni vengono inviato ai veri trasgressori, così com’è stato fatto in questa circostanza. Insomma, tutto bene quel che finisce bene.