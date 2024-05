Truffa QR code, non inquadrare questo disegno: è un tranello | Ti rubano oltre 2000 euro

Si tratta di una truffa che può fare davvero notevoli danni. Ecco come si compie e quali sono gli indizi per poterla smascherare in tempo

Le truffe sono sempre costantemente tra noi. I criminali della rete infatti si annidano in ogni dove e colgono al volo qualsiasi occasione per cercare di estorcere del denaro a delle povere ed ignare vittime.

Che siano telefoniche, che siano online o in qualsiasi altra forma è innegabile che i pericoli sono costanti e la possibilità di cadere nelle trappole sono abbastanza alte. Alle volte basta un “sì” di troppo detto al telefono o un click su un collegamento ipertestuale.

Ultimamente sta imperversando quella del nipote o del figlio in difficoltà in seguito ad un incidente stradale. Si fa credere alla vittima che il parente è a rischio carcere visto che ha provocato il sinistro e che l’unico modo per salvarlo sia una lauta cauzione economica.

Per fortuna sono sempre di più i casi in cui questo genere di minaccia viene rispedita al mittente. Ma per una truffa che inizia ad essere nota ce n’è sempre un’altra pronta a colpire in maniera subdola e deleteria.

Truffa QR Code: in che modo agiscono i malviventi

Un esempio in tal senso è la truffa dell’RC auto. Il tutto parte con una telefonata da parte di una persona che finge di essere un dipendente della propria agenzia assicurativa. Di solito viene comunicato che è giunta l’ora di rinnovarla, ma senza recarsi in filiale. Basta infatti inquadrare un QR code che viene appositamente inviato per email ed espletare la pratica direttamente da remoto.

Peccato però che una volta aperto il link si viene indirizzati su un sito fasullo che consente di effettuare il bonifico sul conto corrente del truffatore. Oltre il danno però c’è anche la beffa. Si riceve infatti un messaggio dopo la transazione in cui viene comunicato che il pagamento non è andato a buon fine.

Come evitare di cadere nella subdola trappola: i suggerimenti da seguire

Pensando che l’operazione non sia realmente avvenuta si finisce per rifare il bonifico e per perdere i soldi ben due volte. Sicuramente messa in questi termini, il raggiro è davvero spaventoso. Niente paura però, si può evitare con un paio di accorgimenti.

Come riportato da quifinanza.it basta controllare con la propria assicurazione la scadenza reale della propria polizza e verificare il numero da cui si riceve la chiamata. Con una breve ricerca in rete si può tranquillamente comprendere se si tratta o meno di un numero legato alle truffe.