Multe fake, stanno spopolando in tutto il Paese ma non devi pagarla: fatti risarcire subito | Evita di spendere 500€

Una pioggia di multe fake sta investendo gli automobilisti italiani. Ecco cosa fare per evitare di buttare via i tuoi soldi.

Ogni giorno, migliaia gli automobilisti italiani vengono multati dagli autovelox per eccesso di velocità. Questi dispositivi, presenti su numerose strade sia urbane che extraurbane e autostrade, possono essere fissi o mobili e sono utilizzati per far rispettare i limiti di velocità, secondo quanto stabilito dal Codice della Strada.

Difficilmente gli automobilisti “con il piede pesante” sfuggono al loro controllo, così che, quotidianamente vengono elevate numerose sanzioni. Gli importi delle multe, sebbene varino in base al superamento del limite previsto, sono piuttosto salate e nei casi più gravi, si può procedere con la sospensione della patente di guida.

Insomma, gli autovelox sono un vero e proprio deterrente per chi viaggia a velocità superiori al limite consentito dalla Legge. Tuttavia, la loro presenza è regolata da norme ben precise, che stabiliscono come e quando questi dispositivi possono essere utilizzati e affinché un’infrazione rilevata da un autovelox sia valida.

Multe da autovelox: quando non devi pagare

Come abbiamo anticipato, la presenza degli autovelox è regolata da norme ben precise. Pertanto, affinché un’infrazione rilevata dal dispositivo sia valida, è necessario che abbia specifiche caratteristiche.

Sono numerosi, infatti, i casi in cui gli automobilisti possono evitare di passare alla cassa per la multa autovelox. Ad esempio, può essere contestata una multa autovelox, nel caso in cui, non ne sia preventivamente segnalata la presenza. Oppure, si può fare ricorso ed evitare di pagare la multa, qualora, venga notificata dopo 90 giorni dall’infrazione. Inoltre, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10505/2024 relativa a una multa per eccesso di velocità rilevata da un autovelox della tangenziale di Treviso, è necessario che l’autovelox, oltre che approvato, sia omologato.

Autovelox non omologati: cosa succede alle multe

Secondo la Corte di Cassazione si può non pagare una multa da autovelox approvato, ma non omologato. Con questa sentenza, sono diverse migliaia le sanzioni a rischio, considerato che come dice l’Anci: “in Italia sono quasi tutti così”.

Mentre, le casse dei diversi comuni rischiano un grosso buco nel bilancio, esultano le associazioni dei consumatori che tutelano le diverse migliaia di automobilisti “beccati” dagli oltre 11 mila autovelox italiani. La situazione, quindi, merita un interesse più attento e mirato ad evitare che tali atteggiamenti possano ripetersi in futuro.