Tessera del supermercato, è in atto una trappola: nessun rivenditore te lo ha mai rivelato | Multe da oltre 1.000€

Gira una nuova truffa con le tessere del supermercato, ecco tutto quello che c’è da sapere. E’ importante non lasciare nulla al caso, si rischiano multe salatissime.

Le tessere del supermercato, anche note come carta fedeltà, sono delle tesse plastificate di forma rettangolare, utili ad avere sconti o fare la raccolta punti nei punti vendita di fiducia. Anche se con l’avvento delle app, questo strumento sia stato un po’ messo all’angolo, chiunque ne ha almeno una nel portafogli.

Ebbene, nessuno avrebbe mai pensato che questa innocua tessera potesse diventare oggetto di una vera e propria trappola.

Un caso emblematico, è quello di un 25enne egiziano che sfruttando la forma e la consistenza della tessera, simile a quella dei classici documenti, ha creato una patente fai da te. Di seguito tutti i dettagli.

Patente fai date: la vicenda

Con la classica tessera del supermercato, come riportato da milanotoday.it, un egiziano di 25 anni aveva creato una patente homemade. L’uomo ha pensato bene di incollare su una carta fidelity del Carrefour, il fronte della sua patente egiziana, evidentemente contraffatta.

Il particolare, però, non è sfuggito ai carabinieri del Nucleo Radiomobile che lo avevano fermato in viale Lucania, mentre guidava la sua auto. Ad insospettire i militari, l’insolito spessore del documento e dopo gli accertamenti di rito hanno denunciato il 25enne per porto di documenti falsi.

Quali sono i documenti da tenere sempre in auto

Mettersi al volante con una falsa patente di guida, oltre che alla denuncia, può comportare pesantissime sanzioni. Avere una patente in corso di validità è fondamentale per tutti gli automobilisti. Tuttavia, la patente di guida non è il solo documento indispensabile. Infatti, ci sono altri due documenti indispensabili per circolare nel nostro Paese.

Nello specifico, si tratta del certificato di assicurazione e il libretto di circolazione. Essere beccati in mancanza di uno di questi documenti espone al rischio di multe salatissime oltre che il sequestro del veicolo. Guidare senza patente, ad esempio, comporta una multa fino a 9 mila euro e il fermo amministrativo del mezzo per tre mesi. Altrettanto pesante è la sanzione prevista, se ci si mette al volante senza copertura assicurativa o con assicurazione scaduta. In questo caso, l’importo varia e arriva ad un massimo di 3 mila euro circa; senza contare che in combo con la multa è previsto anche il sequestro del veicolo.