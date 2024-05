Assunzioni urgenti KIKO, grazie a questo requisito firmi il contratto e festeggi con gli amici | Inoltra la candidatura

Il noto brand che opera nel settore beauty è alla ricerca di nuovo personale da inserire nel proprio organico. Ecco il requisito con cui puoi sbaragliare la concorrenza.

Kiko è un noto marchio di cosmetici particolarmente apprezzato nel nostro Paese.

L’azienda, nata nel 1997 da un’idea di Stefano Percassi, vanta già numerosi punti vendita sparsi sul territorio nazionale e all’estero, ma essendo molto frequentata, soprattutto, per via dell’eccellente rapporto qualità prezzo e per la vasta scelta offerta, è in continua crescita.

Sono numerose, infatti, le nuove aperture previste e, di conseguenza, le persone da assumere. I profili ricercati sono diversi, vediamo allora quali sono quelli maggiormente richiesti e come inviare la propria candidatura.

Assunzioni urgenti Kiko: i profili maggiormente richiesti

Negli anni, il brand di cosmetici è cresciuto in maniera esponenziale. Particolarmente apprezzato dalla clientela, per la vasta gamma di articoli offerti e per l’eccellente rapporto qualità prezzo, attualmente conta 900 punti vendita nel mondo e più di 6.500 dipendenti. Tuttavia, la voglia di crescita del gruppo non si arresta e sono previste numerose nuove aperture e l’inserimento di diverse nuove unità.

Sono diversi i profili ricercati da inserire, sia nei punti vendita già attivi che di quelli di nuova apertura. In particolare, Kiko offre opportunità di lavoro ad addetti alle vendite, area manager e store manager. Le selezioni sono aperte sia ad esperti nel settore che a giovani diplomati, laureandi e neolaureati. Di seguito, scopriamo nel dettaglio le posizioni attualmente aperte e come candidarsi alle offerte di lavoro Kiko.

Offerte di lavoro Kiko: le posizioni aperte e come candidarsi

Le posizioni attualmente aperte sono:

• Colour Product Intern;

• Demand Planning Analyst;

• Franchising Senior Marketing Specialist;

• Global Lease Manager;

• Global Marketing Intern;

• IT Security Specialist;

• Logistic Engineer;

• Marketing Intern;

• Product Industrialization Analyst;

• Social Media Specialist – Native English Speaker;

• Spurcing Specialist – Accessories;

• Sourcing Specialist – Bulk & Assembling;

• Store Planner.

Chi desidera lavorare in Kiko può inviare la propria candidature direttamente sul sito del gruppo, alla pagina dedicate al recruiting “Kiko Lavora con Noi”. In questa sezione è possibile prendere visione delle posizioni aperte e rispondere all’annuncio di proprio interesse. Chiaramente, i requisiti richiesti sono diversi a seconda del profilo desiderato. Tuttavia, per sbaragliare la concorrenza può essere utile avere una forte motivazione e una buona conoscenza del settore della cosmetica, flessibilità e disponibilità a lavorare in gruppo.